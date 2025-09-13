Како политиката на Трамп може да го промени пазарот на дрога: Намалувања во САД и зголемување на цените во странство?

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп сака производителите на лекови да ги намалат цените во САД, па затоа ќе ги охрабри да ги зголемат цените во други земји за да го ублажат ударот врз нивниот профит, изјави министерот за трговија Хауард Лутник.„Претседателот ќе каже дека вие, производителите на лекови, не можете да продавате тука освен ако не продавате таму по повисока цена. Престанете да бидете спремни да им продавате по толку ниска цена“, рече Лутник.Коментарите на Лутник се најновите во низата изјави на администрацијата на Трамп, насочени кон притисок врз фармацевтските компании да ги намалат цените на лековите за Американците.Главниот напор е насочен кон обезбедување производителите на лекови да нудат иста цена во САД како што нудат во Европа и други слични земји, според принципот на најповластена нација.Трамп постојано повторува дека американските пациенти ги субвенционираат своите колеги во други земји.Сепак, експертите го доведуваат во прашање авторитетот на Трамп да ги диктира цените на лековите во други земји или да ги принудува компаниите да продаваат по одредени цени во САД. Секоја наредба веројатно ќе биде проследена со законски мерки.Трамп се обиде да наметне цени на фармацевтската индустрија според принципот „најповластена нација“ кон крајот на неговиот прв мандат, финализирајќи правило за модел програма во која Медикер ќе ја плати таа цена за 50 лекови на рецепт.Сепак, иницијативата брзо беше блокирана на суд од процедурални причини, а подоцна беше поништена од администрацијата на Бајден.Некои експерти од индустријата велат дека производителите на лекови имаат поголема веројатност да ги зголемат цените во други земји отколку да ги намалат во САД.

