Калас: Русија да го напушти бојното поле и да седне на преговарачка маса

Шефицата за надворешна политика на ЕУ Каја Калас денеска ја повика Русија да се откаже од војната во Украина и да се врати на преговарачката маса, нагласувајќи дека Западот е обединет во обезбедувањето безбедносни гаранции за Киев.Зборувајќи на првата пленарна седница на Европскиот парламент по летната пауза, Каја Калас рече дека рускиот претседател Владимир Путин „има нула интерес за мир и нема да ја запре војната сè додека не биде принуден“.Таа рече дека ЕУ и нејзините земји-членки обезбедиле речиси 169 милијарди евра финансиска поддршка за Украина од почетокот на војната во 2022 година, вклучувајќи повеќе од 63 милијарди евра воена помош.„Само оваа година, земјите-членки ќе обезбедат повеќе од кога било досега, 25 милијарди евра. До денес, тие испорачаа 80% од нашата цел од 2 милиони куршуми муниција. До октомври, имаме за цел да достигнеме 100%“, рече таа.Калас подвлече дека западните сојузници се усогласени со долгорочните безбедносни обврски.„Западот е обединет во обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина. Сега има сериозни ветувања на маса од Коалицијата на волјата“, рече таа.Таа потсети дека на 4 септември, еден ден по состанокот на коалицијата во Париз, Путин се закани со напади врз секое западно присуство на терен, вклучително и мировниците. „Ова претставува сериозна ескалација од Русија и директно ја поткопува европската безбедност. Нашата порака до Русија е едноставна: оваа војна не може да се добие. Напуштете го бојното поле и дојдете на маса со Украина“, предупреди Калас.Осврнувајќи се на европските аспирации на Украина, Калас ја повика ЕУ да ги унапреди преговорите за пристапување.„Украина веќе постигна важен напредок во реформите и покрај војната. Време е да се отворат преговори за Кластер еден“, рече таа.

