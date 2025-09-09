Лавров по средбата со Додик: Нека Западот се подготвува за 31 октомври, ќе следат непријатни прашања за БиХ

0 SHARES Сподели Твитни

По средбата со претседателот на СНСД Милорад Додик, министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Лавров им се обрати на новинарите на прес-конференција.Лавров истакна дека со Додик разговарале за меѓусебните контакти меѓу институциите и за актуелните меѓународни прашања, особено во контекст на политичката ситуација во Босна и Херцеговина.„Разговаравме за меѓународни прашања, пред сè во врска со ситуацијата во БиХ, а особено имајќи предвид дека денес во Република Српска се одбележуваат 30 години од бомбардирањето на НАТО и дека во декември ќе се навршат три децении од потпишувањето на Дејтонскиот договор“, рече Лавров.Тој оцени дека Западот се обидува да наметне целосна контрола врз Босна и Херцеговина и, како што изјави, да им ги одземе правата на Србите што живеат таму.„Она што се случува денес во Босна и Херцеговина претставува најдлабока политичка криза во последните 30 години и може да го дестабилизира целиот балкански регион“, рече шефот на руската дипломатија.Лавров нагласи дека Русија е еден од гарантите на Дејтонскиот мировен договор и дека неговите принципи се клучни за повоената организација на земјата.„Овие постулати немаат алтернатива бидејќи темелите на Босна и Херцеговина беа изградени врз нив по војната. Ова првенствено се однесува на рамноправноста на трите конститутивни народи и двата ентитета“, рече Лавров.Тој додаде дека субјектите мора да имаат широки овластувања и ги обвини западните земји дека ги поткопуваат, како што тврди тој.„Западните сили грубо ги поткопуваат овие сили и не ги кријат своите деструктивни намери – да ги лишат Србите од нивните загарантирани права и да добијат послушна влада, судство и други институции“, рече Лавров.Тој остро ги критикуваше, како што изјави, обидите за отстранување на српските политичари од власт преку судски процеси.„Остро ги осудуваме обидите за отстранување од власт на српските лидери кои се непожелни за Западот преку измислени кривични судења. Поточно, станува збор за нашиот денешен соговорник, пријател и легитимно избран претседател на Република Српска, Милорад Додик“, рече Лавров.Тој додаде дека прашањето за Босна и Херцеговина ќе биде на дневен ред на Советот за безбедност на Обединетите нации на 31 октомври, кога Русија ќе претседава со тоа тело.„Ќе се подготвиме детално, а нашите партнери ќе треба да одговорат на бројни непријатни прашања“, заклучи Лавров.

