Лепа Лукиќ има момче! Љубовна приказна што ќе ве воодушеви: Ми кажа дека е вљубен во мене и дека сум најубавата…

Лепа Лукиќ неодамна се пофали дека има момче и дека љубовта трае веќе една година. Нивната љубовна приказна започна пред повеќе од половина век, а пејачката ги откри сите детали од повторното обединување во емисијата „Магазин“, но и се потсети на тие дамнешни денови кога сè започна.– Ако бев заљубена или имав некаква емоција кон таа личност, таа може да се врати за тоа кратко време, бидејќи може да бидам тажна што не сме заедно, па таа емоција се враќа. Ако поминат година или две, таа не се враќа. Па, не се глупирај сега – рече Лепа Лукиќ.Тие се запознале преку работаКога ја прашале за самодовербата, пејачката открила дека го запознала своето сегашно момче кога била млада, и дека денес тој има најдобро мислење за неа.– Најважно е да си убава сама за себе, што ме интересира комшијата?! Сето тоа оди со годините, но луѓето од Пундра работеа малку повеќе. Имав 26 години, штотуку ја снимив „Од извор два путиќа“ и се вивнав на небото под облаците, а еден господин ми направи турнеја во Германија. Се дружевме и се забавувавме таму една година, тој имаше 30 години, јас имав 26 – откри Лепа.Нејзината кариера и неговиот брак ги спречија во минатото– Се омажи на 31 година, јас си ја следев кариерата, не можеме да се видиме. Тој се ожени, веќе не знаеше ни каде сум, беше на голема далечина. Поминаа цели 50 години, тој човек ја изгуби сопругата, се врати во земјата и ме контактираше и ме потсети дека порано се забавувавме. Вели: „Знаеш Лепа, имав 30 години, ти сакаше кариера, мораше да одиш таму и тука“, сакаше да ме види, јас го прифатив тоа. Тој човек не ми ја затвори вратата со грб, емоциите ми се вратија. Се дружевме некое време и ми вели: „Знаеш ли што е ново? Повторно се заљубив во тебе“, вели: „Убава жена си, не би те дал на никого“, уживав во таа средба, но ништо не се случи, освен платонска љубов – рече Лепа Лукиќ.Обсипете ја со комплименти– Точно една година… Дури и имаше сообраќајна несреќа, го удри кола. Не ме загрижува, толку е прекрасен, внимателен, толку многу му излегува од очите, нема брчки. Сличен е на мене, и постојано ми вика: „Ти си ми најубава“ – рече пејачката.

