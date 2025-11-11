Луѓето кои зборуваат повеќе јазици имаат побавно стареење на мозокот и помал ризик од деменција

0 SHARES Сподели Твитни

Мултилингвизмот може да го одложи когнитивното стареење и евентуално да заштити од деменција, а ефектот дури се зголемува со бројот на јазици што ги зборувате, според истражувањето на колеџот Тринити во Даблин.

Студија спроведена на повеќе од 86.000 возрасни лица во 27 европски земји покажа дека луѓето кои редовно зборуваат повеќе јазици, во просек, стареат побавно.

Меѓународен тим предводен од Агустин Ибањез, чии резултати беа објавени во списанието Nature Aging, ја спореди хронолошката возраст на учесниците со биолошки податоци и модели на однесување, вклучувајќи здравје, физичка кондиција, начин на живот и социјална активност.

Потоа пресметале дали поединците биле биолошки помлади или постари од нивната хронолошка возраст.

Учесниците беа на возраст помеѓу 50 и 90 години.

Секој дополнителен јазик го зголемува заштитниот ефект

Луѓето кои зборуваат повеќе јазици имале значително помала веројатност да стареат побрзо од оние кои зборувале само еден јазик. Покрај тоа, ефектот не застанувал на два јазика, а секој дополнителен јазик го засилувал заштитниот ефект, откриле истражувачите.

Петер Берлит, генерален секретар на Германското здружение за неврологија (DGN), кој не бил вклучен во студијата, рече дека истражувањето укажува и на заштита од деменција.

„Оваа студија ги потврдува помалите опсервациски студии кои покажаа дека повеќејазичноста се чини дека е заштитен фактор против деменција“, рече Берлит.

Иако во студијата не биле вклучени луѓе со деменција, тој рече дека постојат важни индикации за механизми што би можеле да го намалат ризикот од когнитивен пад во постара возраст.

„Употребата на повеќе јазици го зголемува отпорот кон когнитивниот пад“, заклучи Берлит.

Учење нови јазици како превенција

Научниците сега планираат да истражат дали учењето нови јазици подоцна во животот има ист заштитен ефект како доживотната повеќејазичност.

„Идните студии треба да направат разлика помеѓу јазиците научени во детството и оние научени во старост. Верувам дека и двата се ефикасни, но ова останува да се докаже“, рече Берлит.

Во секој случај, Берлит додава, „учењето нов јазик е едноставна и многу ефикасна препорака за превенција од деменција и е мерка на здравствената политика што секој може да ја спроведе“.

The post Луѓето кои зборуваат повеќе јазици имаат побавно стареење на мозокот и помал ризик од деменција appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: