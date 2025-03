Мирен собир во Кочани во чест на загинатите во дискотеката „Пулс“

0 SHARES Сподели Твитни

Шест дена после несреќата во дискотеката „Пулс“, жителите на Кочани организираа едночасовен мирен настан во 15 часот, со што оддадоа почит на трагично настраданите и изразија поддршка за брзото опоравување на повредените. Настанот се одржа во Паркот на револуцијата во Кочани, каде што собирот беше организиран спонтано, преку повици на социјалните мрежи. На настанот не беа држани официјални говори, но присутните, преку транспаренти, испратија пораки дека бараат правда и комплетно расветлување на настанот. Граѓаните исто така изразија намера да продолжат со собирањето и во наредните денови.

