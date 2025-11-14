Нова главоболка за Реал: Мбапе се повреди

0 SHARES Сподели Твитни

Францускиот напаѓач Килијан Мбапе нема да игра против Азербејџан за својата репрезентација поради повреда на зглобот. Како што објави „Марка“, напаѓачот веќе го напуштил кампот на репрезентацијата и се вратил во Мадрид.

Според официјалните канали на Француската фудбалска федерација, Мбапе страда од воспаление на десниот зглоб и ќе биде подложен на тестови по враќањето во Мадрид.

Одлуката за враќање на Мбапе во шпанската престолнина ја донесе француската репрезентација поради постојаната непријатност што играчот ја чувствува во зглобот.

За потсетување, францускиот напаѓач вчера ја предводеше Франција до убедлива победа од 4:0 против Украина.

Тој постигна два гола со кои им обезбеди на светските вицешампиони место на Светското првенство следната година.

