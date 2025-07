Нова ескалација: Израел испали ракети кон Дамаск, објавувајќи дека тие го таргетираат Генералштабот на сириската армија

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската армија (ИДФ) потврди дека извршила напад со беспилотни летала врз влезот на комплексот на Генералштабот на сириската армија во главниот град Дамаск. Нападот е извршен во време кога сириските владини сили ги засилуваат операциите против Друзите во јужните делови на земјата.Поради оваа операција, сослушувањето на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху беше прекинато, а министерот за надворешни работи на Израел, Израел Кац, најави можност за понатамошна ескалација доколку трупите на режимот не се повлечат од Свеида, која е претежно населена со друзи.Според сириски извори, израелските напади со беспилотни летала, исто така, погодиле воени цели во градот Свеида и неговата околина. Сириската новинска агенција САНА објави дека во овие напади загинале и цивили.Сириската опсерваторија за човекови права објави силни експлозии, додека локални извори за телевизијата „Ал Мајадин“ изјавија дека биле погодени линиите за снабдување на воените фракции на сириското Министерство за одбрана на југот од земјата, вклучително и областа на покраината Дера.Претходно во понеделник, израелската армија нападна неколку тенкови на сириската армија кои се движеа кон Свеида, откако силите на режимот зазедоа најмалку едно село на друзите.

🚨 BREAKING: Massive explosions in Damascus as Israel strikes Syrian Army Headquarters — IDFReports also emerging of Israeli drone strikes on government security convoys in Sweida #Syria pic.twitter.com/PQmnW6iRji— Star Brief (@StarBrief) July 16, 2025

Во овој дел од Сирија, во последните три дена повторно избувнаа судири меѓу локалните сили на Друзите и сунитските бедуински племиња. Овие војници набрзо дојдоа во конфликт со вооружените сили на Друзите кои во голема мера го контролираат градот Свеида.Израелските одбранбени сили (ИДФ) објавија дека ја следат ситуацијата во јужна Сирија и дека е донесена одлука за засилување на трупите долж сириската граница.„Нема да дозволиме терористичкиот режим на радикалниот ислам во Сирија да им наштети на Друзите“, изјавија премиерот Нетанјаху и министерот Кац во заедничка изјава. „Ако режимот им наштети на Друзите, ние ќе му наштетиме на режимот. Ние сме посветени на нашите браќа Друзи во Израел да направиме сè што можеме за да ги заштитиме нивните роднини во Сирија и ќе преземеме сите потребни чекори за нивната безбедност.“Политиката на Израел за заштита на Друзите во Сирија беше ажурирана уште во март, кога на Израелските одбранбени сили (ИДФ) им беше наредено да се подготват за можна интервенција поради конфликтот во градот Џарамана, на периферијата на Дамаск.



