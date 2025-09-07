Пијалокот што многу луѓе го пијат секојдневно може да го зголеми ризикот од срцев удар

0 SHARES Сподели Твитни

КОГА станува збор за исхрана и висок крвен притисок, акцентот обично е на солта. Експертите нè потсетуваат дека е важно да го ограничиме внесот на натриум, но солта не е единствената состојка што може да влијае на здравјето на нашето срце и крвните садови.„Честопати има состојки во храната и пијалоците што ги саботираат нашите напори да живееме здрав живот“, вели кардиологот д-р Каришма Патва за Parade.Една од овие состојки е кофеинот, а покрај кафето, тој се наоѓа и во популарните пијалоци што многу луѓе ги пијат секој ден. Лекарите предупредуваат дека енергетските пијалоци можат да го зголемат крвниот притисок и имаат посилно дејство од кафето. „Енергетските пијалоци можат да го зголемат крвниот притисок“, предупредува кардиологот д-р Зубаир Џафар. Тој додава дека покрај кофеинот, тие содржат и други состојки кои дополнително влијаат на крвниот притисок.Прекумерната консумација може да го зголеми ризикот од аритмииД-р Патва објаснува дека кофеинот го стимулира симпатичкиот нервен систем, зголемувајќи го срцевиот ритам и предизвикувајќи стеснување на артериите. „Исто така, може да ги зголеми хормоните на стрес, како што е епинефринот“, вели таа. Кардиологот д-р Ченг-Хан Чен истакнува дека енергетските пијалоци содржат и стимуланси како гуарана и таурин, кои можат дополнително да го продолжат зголемувањето на крвниот притисок и да ги зголемат нивоата на хормоните на стрес.Според кардиологот д-р Нишант Калра, енергетските пијалоци содржат од 80 до 160 милиграми кофеин на порција од 225 грама, додека поголемите лименки можат да содржат уште повеќе. „Кофеинот во енергетските пијалоци е споредлив или понекогаш поголем од оној во кафето“, вели тој.Лекарите предупредуваат дека прекумерната или дневната консумација може да го зголеми ризикот од аритмии, мозочен удар или срцев удар, особено кај луѓе со постоечки срцеви проблеми.„Повремената консумација веројатно нема да има долгорочни последици, но дневната или повеќекратната дневна консумација може да доведе до клиничка хипертензија и абнормален срцев ритам“, заклучи д-р Чен.

