Румен Радев: Северна Македонија е подготвена да ни помогне со поплавите

Република Северна Македонија (РСМ) е подготвена да обезбеди поддршка за справување со последиците од поплавите.

Ова го објави во „Екс“ претседателот Румен Радев по телефонскиот разговор со неговата колешка Гордана Силјановска, прецизира БТА.

„ И се заблагодарувам на претседателката Гордана Силјановска за конструктивниот телефонски разговор и изразеното сочувство за жртвите од поплавите во Бугарија, како и за искажаната подготвеност на РСМ да обезбеди поддршка во справувањето со последиците од катастрофата “, напиша бугарскиот шеф на државата.

Обилните дождови и поплавите погодија голем број области во земјата, оставајќи дел од населението без електрична енергија и ограничувајќи го пристапот до погодените подрачја.

Пронајдена е четвртата жртва од поплавите во одморалиштето Елените

Поплавите одзедоа четири животи , а напорите за итни случаи и закрепнување продолжуваат , при што волонтери, воени и социјални служби работат на расчистување на патиштата, обезбедување на безбедноста на населението и враќање на нормалниот живот

