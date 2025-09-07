Трамп од тревникот на Белата куќа изјави дека е подготвен да воведе „втора рунда“ санкции против Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп во неделата вети дека ќе продолжи со нова рунда санкции против Русија откако Русија го изврши најголемиот воздушен напад врз Украина од почетокот на војната.Кога новинарите го прашаа дали Трамп е подготвен да премине на „втора фаза“ од санкциите против Русија, тој одговори потврдно.Трамп, зборувајќи од тревникот на Белата куќа пред да замине за Отвореното првенство на САД во Њујорк подоцна во неделата, не прецизираше што предвидува како „втора фаза“ од санкциите против Русија.ЛИНК ОД ВИДЕОПред самитот со рускиот претседател Владимир Путин минатиот месец во Алјаска, Трамп се закани дека ќе воведе серија нови строги санкции и царини насочени кон земјите што увезуваат руска нафта.Овој потег има за цел да го оштети клучниот извор на приходи што Русите го користеа за да ја одржат својата економија на површина од западните санкции поради војната на Кремљ против Украина.Трамп ја напушти средбата со Путин минатиот месец звучејќи оптимистички во врска со патот кон посредување во мирот меѓу Русија и Украина. Но, во времето оттогаш, Русија продолжи да ја напаѓа Украина, вклучително и во неделата.Русија испали најмалку 810 дронови и мамки преку ноќ во масовен напад во кој загинаа најмалку четири лица, а 44 беа повредени – за прв пат целејќи ја зградата на украинската влада во Киев.

