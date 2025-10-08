Трамп потврди дека Паф Деди го замолил за помилување за грозоморни злосторства: Веднаш по пресудата, тој контактирал со Белата куќа

0 SHARES Сподели Твитни

Шон Диди Комбс се обидува да ја искористи најсилната можна врска за да избегне затворска казна. Имено, американскиот претседател Доналд Трамп откри дека познатиот рапер го замолил за претседателско помилување, пишува TMZ.Трамп ги сподели информациите со новинарите во понеделник во Белата куќа, потврдувајќи дека добил посебно барање во врска со Комбс. „Го викам Паф Деди; тој ме замоли за помилување“, рече претседателот.Итен повик до Белата куќаСпоред извори, тимот на Диди контактирал со Белата куќа веднаш откако раперот бил осуден на 50 месеци затвор минатиот петок. Се вели дека барањето го поднело лице многу блиско до Диди, кое разговарало со службено лице во Белата куќа со директен пристап до Трамп.За време на разговорот со новинарите, претседателот не прецизираше дали ќе го одобри барањето на Диди, оставајќи ја својата одлука засега отворена.Тој беше осуден на четири години затворДа потсетиме дека минатата недела, судијата Арун Сабраменијан го осуди Диди на 50 месеци затвор, односно малку повеќе од четири години, поради пресудата по две точки од обвинението за организирање превоз со цел проституција. Покрај затворската казна, тој го казни и со парична казна од 500.000 долари, максималната сума што можеше да ја изрече.Судијата рече дека нема сомнение оти Шон Диди Комбс бил посветен на своето семејство, но го отфрли обидот на одбраната да ги прикаже неговите забави со откачени лица и хотелските ноќи како интимни, доброволни искуства или „приказна за секс, дрога и рокенрол“.„Историјата на добри дела не може да ја избрише моќта и контролата што ја имавте врз жените за кои тврдите дека сте ги сакале. Ги злоупотребувавте физички, емоционално и психолошки и го искористивте тоа за да го добиете она што го сакавте“, рече судијата. Тој додаде дека бил лично присутен за време на сведочењето на Кеси Вентура и „Џејн“.Според судијата, постапките на Диди биле сериозни злосторства кои „непоправливо им наштетиле на две жени“ кои сè уште ги чувствуваат последиците денес. „Тоа однесување се случувало повеќе од една деценија и со извонредна фреквенција во тој период“, рече судијата. „Зошто траело толку долго? Затоа што имавте моќ и ресурси да го одржите. И затоа што не ве фатија.“

