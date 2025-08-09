Трамп: Ќе се сретнам со Путин во Алјаска

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ќе се сретне со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска следниот петок.„Долгоочекуваната средба меѓу мене, како претседател на Соединетите Американски Држави, и претседателот на Русија, Владимир Путин, ќе се одржи следниот петок, 15 август 2025 година, во Големата држава Алјаска. Повеќе детали ќе бидат објавени. Ви благодарам за вниманието кон ова прашање“, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social. Тоа ќе биде прва средба меѓу претседателите на САД и Русија од 2021 година, кога поранешниот американски претседател Џо Бајден се сретна со Путин во Женева.Хронологија на односите меѓу САД и Русија по враќањето на Трамп во Белата куќа

12 февруари – Одржан е првиот официјален телефонски разговор со Путин во вториот мандат на Трамп. Трамп рече дека станува збор за „долг и многу продуктивен телефонски разговор“ во кој двете страни се согласиле делегациите да се сретнат во Саудиска Арабија.

18 февруари – Американскиот државен секретар Марко Рубио и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров одржаа лични разговори во Саудиска Арабија.

18 март – Уште еден директен телефонски разговор беше одржан меѓу Трамп и Путин. Белата куќа соопшти дека двајцата лидери се согласиле за мировна рамка што започнува со прекин на огнот во енергетиката и клучната инфраструктура.

11 април – Пратеникот на Трамп, Стив Виткоф, се сретна со Путин во Москва за понатамошни преговори.

15 мај – Американски дипломати, заедно со украински претставници, се сретнаа со претставници на руската влада на мировни преговори во Турција.

6 август – Виткоф патува во Москва по петти пат, бидејќи се приближува рокот на Трамп до Русија да се согласи на прекин на огнот. Трамп воведува дополнителни 25% санкции врз Индија за купување руска нафта.

8 август – Истекува рокот за прекин на огнот, но Трамп потврдува дека ќе се сретне со Путин во американската држава Алјаска следната недела.

