Ужас во Битола: Двегодишно дете растргнато од кучиња скитници, итно префрлено на Клиника во Скопје

Битола е во шок, а македонската јавност повторно на нозе по уште еден морничав инцидент предизвикан од бездомни кучиња.

Едно двегодишно дете се здобило со тешки телесни повреди откако било брутално нападнато од глутница кучиња скитници додека си играло во непосредна близина на својот дом. Поради сериозноста на раните и животозагрозувачката состојба, лекарите од битолската болница итно го транспортирале детето на скопските клиники, каде што се води битка за санирање на повредите.

Играта претворена во кошмар: Напад пред домашниот праг

Според официјалните информации од СВР Битола, настанот се случил вчера попладне (06.02.2026), а случајот бил пријавен од дежурен лекар во 15:53 часот. Според сведоштвата, детето било нападнато ненадејно додека било надвор, во близина на семејната куќа.

Ваквите напади врз најмалите се особено опасни бидејќи децата, поради својата висина и немоќ да се одбранат, често се здобиваат со повреди во пределот на главата, вратот и горните екстремитети, што може да остави трајни последици.

Итен транспорт за Скопје: Битолските лекари немоќни пред тежината на повредите

Откако било примено во Клиничката болница во Битола, медицинскиот тим констатирал тешки телесни повреди. Поради комплексноста на траумите, кои веројатно бараат специјализирана хируршка, па дури и пластична интервенција, донесена е одлука за итен транспорт во Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје.

Овој чекор укажува на фактот дека повредите се длабоки и сериозни. СВР Битола веќе презема мерки за расчистување на настанот, но јавноста со право стравува дека ова е само уште една статистика во низата инциденти кои се повторуваат низ целата држава.

Системски проблем без крај: Граѓаните бараат одговорност

Овој трагичен настан повторно го отвора прашањето за (не)ефикасноста на локалните власти во справувањето со проблемот со кучињата скитници. И покрај бројните тендери за заловување и стерилизација, глутниците остануваат сурова реалност на улиците во Битола, но и во другите градови. Граѓаните се револтирани и бараат итна реакција и системско решение, прашувајќи – колку жртви се потребни за институциите конечно да си ја завршат работата и да обезбедат сигурност за најмладите?