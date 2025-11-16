Украина во важни преговори: 1.200 затвореници наскоро би можеле да бидат разменети со Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави дека работи на продолжување на размената на 1.200 украински затвореници со Русија.

„Сметаме на продолжување на размените. Многу состаноци, преговори и телефонски повици сега се посветени на ова“, рече Зеленски.

Шефот на Советот за безбедност, Рустем Умеров, во саботата изјави дека одржал консултации во Турција и Обединетите Арапски Емирати, со поддршка на партнерите на Киев, за продолжување на процесот на размена.

„Како резултат на овие преговори, страните се согласија да се вратат на Истанбулските договори. Ова се однесува на ослободување на 1.200 Украинци“, рече Умеров.

Умеров додаде дека во блиска иднина ќе се одржат консултации со цел да се одлучи за процедуралните и организациските детали од процесот.

„Работиме нон-стоп за да можат Украинците што се враќаат од заробеништво да ја прослават Новата година и Божиќ дома – на семејната трпеза и со своите најблиски“, рече тој.

Немаше веднаш коментар од Москва за изјавите на Украина.

Истанбулскиот договор е договор за размена на затвореници склучен со посредство на Турција во 2022 година, со кој се поставуваат правилата за големи, координирани размени меѓу Русија и Украина.

