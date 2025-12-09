Украинската безбедносна служба ја презеде одговорноста за експлозијата на гасен терминал во Русија

0 SHARES Сподели Твитни

Украинската безбедносна служба (СБУ) потврди во вторникот дека беспилотни летала погодиле терминал за течен гас во руското пристаниште Темрјук на 5 декември, предизвикувајќи огромен пожар што горел три дена.

Според соопштението на СБУ, оваа операција ја извршила единицата „Алфа“, а цел биле објектите на „Мактрен-Нафта“, компанија која транспортира течен гас. Ударот предизвикал голем пожар во терминалот, при што изгореле повеќе од 20 резервоари за складирање, секој со по 200 кубни метри гориво.

Беспилотните летала уништија и неколку железнички цистерни, контејнер за гориво и платформа за товарење. „Мактрен-Нафта“ претоварува течен гас од вагони и резервоари на специјализирани бродови за транспорт на гас и може да прими до 400.000 тони течен гас годишно.

Извор од СБУ изјави дека Украина ќе продолжи да ја таргетира руската нафтена и гасна инфраструктура, тврдејќи дека приходите од секторот помагаат во финансирањето на војната.

Украина ги засили нападите со беспилотни летала врз рафинерии, магацини и извозни терминали, прикажувајќи ја кампањата како дел од поширока стратегија за ослабување на воената економија на Русија. Киев тврди дека целта е да се нарушат синџирите за снабдување со гориво за руските сили и да се намалат државните приходи од извозот на нафта.

