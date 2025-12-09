Украинската безбедносна служба ја презеде одговорноста за експлозијата на гасен терминал во Русија

Украинската безбедносна служба (СБУ) потврди во вторникот дека беспилотни летала погодиле терминал за течен гас во руското пристаниште Темрјук на 5 декември, предизвикувајќи огромен пожар што горел три дена.
Според соопштението на СБУ, оваа операција ја извршила единицата „Алфа“, а цел биле објектите на „Мактрен-Нафта“, компанија која транспортира течен гас. Ударот предизвикал голем пожар во терминалот, при што изгореле повеќе од 20 резервоари за складирање, секој со по 200 кубни метри гориво.
Беспилотните летала уништија и неколку железнички цистерни, контејнер за гориво и платформа за товарење. „Мактрен-Нафта“ претоварува течен гас од вагони и резервоари на специјализирани бродови за транспорт на гас и може да прими до 400.000 тони течен гас годишно.
Извор од СБУ изјави дека Украина ќе продолжи да ја таргетира руската нафтена и гасна инфраструктура, тврдејќи дека приходите од секторот помагаат во финансирањето на војната.
Украина ги засили нападите со беспилотни летала врз рафинерии, магацини и извозни терминали, прикажувајќи ја кампањата како дел од поширока стратегија за ослабување на воената економија на Русија. Киев тврди дека целта е да се нарушат синџирите за снабдување со гориво за руските сили и да се намалат државните приходи од извозот на нафта.
