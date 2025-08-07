NYT: Трамп ќе се сретне „директно“ со Зеленски и Путин следната недела

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп ќе се сретне лично со својот руски колега Владимир Путин следната недела, објави „ Њујорк тајмс“ , повикувајќи се на два извори блиски до планот.Се очекува оваа средба да биде важен чекор во напорите на американскиот лидер за подобрување на односите со рускиот лидер во еден напнат меѓународен момент.Според истите извори, Трамп планира да одржи уште еден важен состанок по овој состанок, каде што ќе бидат присутни тој самиот, Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски.Ова ќе означи дипломатски напор за ублажување на тензиите и дискусија за клучните прашања поврзани со конфликтот во Украина и меѓународните односи.Трамп ги објави овие планови за време на телефонскиот разговор вечерва со некои од најважните европски лидери, според извори.Според извештајот на весникот, на овие состаноци ќе учествуваат само Трамп, Зеленски и Путин, додека нема да бидат вклучени европски или други претставници, со што се нагласува директната и фокусирана природа на овие разговори.Овој факт го нагласува интересот на Трамп за директни преговори со главните страни во конфликтот, без надворешни посредници.Генерално, овој развој на настаните би можел да има значително влијание врз динамиката на меѓународните односи, особено во однос на ситуацијата во Украина и улогата на Русија на глобалната сцена. /Телеграф/

