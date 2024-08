АИДА ОТКРИ КАКО ИЗГЛЕДА ПЛИВАЊЕТО ВО БУРКИНИ И СО ХИЏАБ И ГИ ПОДЕЛИ МРЕЖИТЕ: Некои се воодушевени, на други ЕДНО не им е јасно

0 SHARES Сподели Твитни

Неодамна отворената плажа во Улцињ е наменета исклучиво за жени кои носат хиџаб . Плажата е затворена за да им овозможи на муслиманките да уживаат без страв од предрасуди. Поставени се околу 20 лежалки, а приоритет е заштитата на приватноста на женските посетители, а мажите не смеат да влезат. Инфлуенсерката Аида Беширевиќ реши со своите следбеници да сподели како пливаат жените кои носат хиџаб и што значи оваа плажа за сите жени кои се покриени.Аида неодамна се прикри, па ова и е прв одмор со хиџаб и буркини .„Неодамна, кога на социјалните мрежи се појави објава за отворање на првата плажа за жени со хиџаб, можев да прочитам повеќе негативни и грди коментари отколку убави. Тоа ме поттикна да објавам за моето прво патување на море. со хиџаб и порано кога летувавме покрај море, префериравме некои напуштени плажи каде што скоро и да нема никој, а особено сега кога знаеме дека нема место за нас на градските плажи тие навистина не се соодветни за нив. за нас, возрасните, тоа е одмор за душата и телото, и одлично е што можеме да правиме намаз токму таму , бидејќи на крајот на краиштата, покрај уживањето, тоа е најважно и не треба да се пропушти“, започна таа.Како што истакна таа, се си има своја цена, вклучително и изборот на самата плажа. View this post on Instagram A post shared by Aida Beširević (@aidaslookbook)„Сепак, ние сме за тоа да биде халал, дури и да ги немавме тие други поволности. Секако, треба да си обезбедите храна и разладени пијалоци ако планирате да го поминете цел ден таму. Сега ако рестораните да ме слушнат, ќе кажат што ќе ни направат овие туристи од домати Време е да ги облечеме буркините што ги купив за прв пат напролет за да бидам готова ако има можност да одам да пливаме некаде што е кул само необично за мене да влегувам и излегувам од водата додека не видам како изгледа сето тоа“, објасни таа.Очекувано видеото наиде на различни реакции од интернет корисниците.„Ако плажата е дива и нема никој наоколу, тогаш зошто да носиш буркини, можеш да се соблечеш пред жени“, „Па што ти е сето ова на плажа каде што си безбеден? Нешто“, „Какво претерување“, „Во ред на јавни плажи, но зошто се покри овде? Изгледа некому треба да докажеш нешто, не знам кому“, гласат дел од коментарите.Секако, има многу кои ја поддржаа.„Браво, сестро“, „Убава“, „Слобода“, „Се срамам од овие коментари. Уживајте“ пишуваа најмногу жени.

