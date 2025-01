Ако сакате вашите деца да бидат искрени, почнете да ги применувате овие пет методи на родителство

0 SHARES Сподели Твитни

Желбата на многу родители е нивните деца секогаш да бидат искрени со нив. Најдобриот начин на кој родителите можат да поттикнат искреност кај своите деца е со сопствен пример, во кој тие самите покажуваат искреност преку своите постапки и однесување, кои потоа им ги всадуваат на своите деца.Сепак, постојат неколку начини на кои можете да ја поттикнете искреноста кај децата. Експертите за родителство открија за The Times of India кои методи можете да ги испробате. Сè започнува со однесувањето домаИскреноста е една од најважните особини на кои можете да ги научите децата, но за создавање на средина каде искреноста е постојана е потребен напор. Децата се природни набљудувачи и учат повеќе од она што го гледаат и чувствуваат како дома отколку од она што им се кажува. Ако одредени однесувања или навики во семејството се во спротивност со вредностите што се обидувате да ги пренесете, тоа може да создаде конфузија и страв, што го натера детето да ја одврати вистината.Кога ги дисциплинираат децата, не предизвикуваат страв со своето однесувањеСтравот може да биде моќна алатка, но кога се користи за да се спроведе дисциплина, последиците обично се негативни. Ако детето ја поврзува искреноста со казната, криењето на вистината станува негов начин да избегне последици, пишува The Times of India. Заканите, викањето или физичкото казнување ќе го научат детето да се плаши од реакцијата на родителот, наместо да ја разбере вредноста на искреноста.Наместо да ги плашите, обидете се да го натерате детето да се чувствува добро кога ќе преземе одговорност за сопствените грешки. На пример, ако детето скрши нешто, избегнувајте бурни реакции. Објаснете што се случило, зошто се појавил проблемот и како може да се избегне во иднина. На овој начин стравот ќе го замените со конструктивен разговор. Покажете им дека искреноста секогаш го победува лажењето.Не поставуваат премногу високи стандарди и не очекуваат совршенствоПоставувањето нереално високи очекувања може да ги натера децата да лажат за да ги исполнат. Кога децата чувствуваат дека мора секогаш да бидат најдобри, без разлика дали се во училиште, спорт или однесување, тие може да прибегнуваат кон нечесност за да избегнат да ги разочараат своите родители. На пример, тие може да тврдат дека ја завршиле домашната задача или постигнале подобри резултати отколку што навистина постигнале.Поздрав пристап е да се поттикне напор и напредок, а не совршенство. Пофалете ја нивната работа и упорност, дури и кога резултатот не е онаков каков што посакувавте. Дајте им до знаење дека грешките се дел од учењето и растењето. Оваа отвореност гради доверба и ги уверува дека искреноста нема да ја намали љубовта или поддршката што им ја давате.Тие не ја нарушуваат приватноста на децатаДецата, исто како и возрасните, треба да имаат своја приватност и чувство на автономија. Кога родителите претерано ги следат активностите на своите деца, поминуваат низ нивните работи или ги испрашуваат за секој детал од нивниот живот, децата може да чувствуваат недоверба. Во таква средина, децата може да кријат работи или да лажат за да ја заштитат својата независност.Почитувањето на границите на детето не значи да му се даде целосна слобода, се работи за рамнотежа помеѓу надзор и доверба. Дозволете им сами да споделуваат информации и поттикнете ги отворените разговори, наместо да ги испрашуваат сите. Во семејството не покажуваат лицемерие и неискреностДецата внимателно го набљудуваат однесувањето на своите родители и често го имитираат. Ако ги видат нивните родители како лажат, или преку мали лаги како „Кажи им дека не сум дома“ или „Заборавив“, а тие не го сториле тоа, или преку некои поголеми лаги, можат да заклучат дека нечесноста е прифатлива или потребна во одредени ситуации.За да поттикнете искреност, следете го она што го кажувате. Признајте кога ќе направите грешка и бидете транспарентни со децата. На пример, ако прекршите ветување, објаснете зошто и извинете се. Покажувањето на ранливост ги учи децата дека искреноста не е совршенство, туку автентичност и одговорност, пишува The Times of India.Тие не ја отфрлаат важноста на чувствата на нивните децаАко децата чувствуваат дека нивните чувства или мисли не се ценети или почитувани, тие може да станат воздржани и неволни отворено да зборуваат за нивните вистински чувства. Изјавите како „Не биди смешен“, „Претеруваш“ или „Престани да плачеш“ ги намалуваат нивните искуства, што може да направи да се чувствуваат како никој да не ги разбира.Како резултат на тоа, тие може да ги кријат своите чувства или да измислуваат приказни за да привлечат внимание или да избегнат осудување. Создадете средина за поддршка со активно слушање и признавање на нивните чувства, дури и ако не ги разбирате или не се согласувате целосно со нив. Кога децата се чувствуваат разбрани, тие се повеќе склони искрено да ги споделат своите искуства.

