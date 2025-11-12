Ако 2025 година ви беше тешка, почекајте до 2026 година: Преку трња до ѕвездите, но 2 знаци навистина ќе се мачат

0 SHARES Сподели Твитни

2026 година е годината кога повеќе нема одложување. Сè што сте турнале под тепих, сè што сте страдале заради мирот, сè што сте потиснале за да не се распадне – сега излегува на виделина. Ова е година на сечење, соочување и растење преку непријатната вистина .

Ракот и Скорпијата ќе го почувствуваат најголемиот притисок.

Рак

Ракот влегува во година што ги сече старите емоционални навики. Нема повеќе држење до луѓе од страв, до врски што ве јадат, до улоги каде што ги заштитувате сите освен себеси. Пролетта носи можности што водат подалеку, но за да ги прифатите, ќе мора да се откажете од нешто што долго време сте го држеле како дел од вашиот идентитет. Летото носи емоционален слом. Есента го враќа чувството на контрола. Зимата воспоставува нов ред во главата и животот.

Ракот се бори затоа што учи сам да се бира.

Шкорпија

Скорпијата влегува во годината на отфрлање на старата кожа. Сè што сте го држеле под контрола, сè што сте го премолчувале, сè што сте го издржале само за да не покажете слабост – тоа пука. Пролетта ги менува врските и ви поставува граници. Летото ве внесува внатре, каде што нема глума и нема бегање. Есента го стабилизира она што останува. Зимата го враќа мирот на ниво што никогаш порано не сте го знаеле.

Скорпијата се мачи затоа што учи да се опушти.

