Актерката работела за 100 долари во Холивуд, а потоа вистински принц и дал 30.000 бакшиш

Актерката Дајана Гудиќ (34) која со Меган Фокс се „проби“ во Холивуд, а првите денови јадеше само ориз и заработуваше 100 долари за 12 часа работа.Дајана Гудиќ имала само 15 години кога го напуштила родното Сараево и се преселила во Америка, а сега за тамошните медиуми открила како успеала да се пробие во Холивуд. View this post on Instagram A post shared by Dajana Gudić (@dajanagudic)„На почетокот заработував многу малку, само што пристигнав, конкуренцијата е огромна, работев за 100 долари за 12 часа, што не е ништо, бидејќи стан во ЛА е од 2.500 до 3.000 евра месечно, плус сметки, „Првиот месец јадев ориз, го немам тој комплекс да кријам. Слушнав дека бараат келнерки во дискотека, тоа беше кастинг, имаше 5.000 модели и избраа само 20 луѓе“, рече Дијана и додаде дека доцнела на кастингот.„Но, знаев дека морам да се пробијам до таму, а преку друг промотер дознав дека сопственикот на таа дискотека секој понеделник излегува во друга. Решив да одам таму, имаше обезбедување околу него, дојдов таму и му реков: „Извинете, морам да се сретнам со Ричи“ Обезбедувањето ми рече да се тргнам од патот, но јас стоев таму еден час и му мавтав, а тој дојде и праша за што се работи – се присети актерката.Таа изјавила и дека побарала од Ричија да и даде работа во дискотеката со ветување дека ќе биде најдобра.„Го замолив да ме вработи во неговата дискотека и му ветив дека ќе бидам најдобра од сите, дека најмногу ќе продавам. Ми рече дека го почитува тоа што стоев еден час, ми го даде својот телефон број и ми рече да му се јавам утре, таа работа ми го смени животот, почнав да заработувам големи суми, 1.000-2.000 долари секоја вечер. Тоа е елитна дискотека, каде што доаѓаат најуспешните луѓе.„Мојата работа беше да стојам на маса и да правам пијачки. Никој не ни пречеше, бидејќи секој од тие моќници идеа со 15 модели. Една вечер дојде принц од Саудиска Арабија и ни даде 300.000 во кеш, а ние немавме машина, па броевме на рака, па ни остави 30.000 бакшиш таа вечер почнав да заработувам, најдов стан, се иселив и едвај чекав да дојдам на Балканот и да платам за најдобриот хотел во Грција за мајка ми и сестра ми“, изјави Дајана.Инаку, Дајана неодамна го привлече вниманието на домашната јавност со улогата во продукцијата „Импулс“, а потоа откри како се одвивал нејзиниот животен пат.„Моите родители требаше заедно да одат во Америка, но тие се разведоа кога имав само седум години. После тоа татко ми си замина како бегалец, а по една година моите родители решија да одам кај татко ми кога ќе завршам основно училиште, затоа што во Америка имам повеќе можности да успеам. Во меѓувреме, мајка ми имаше ќерка а јас сестра и тешко ми беше да ги напуштам. Тоа ми беше многу тешко“, изјави Дијана, која за нејзината улога ја споредуваат со Меган Фокс.Една од улогите ја доби кога Џејми Фокс ја забележа на Инстаграм. Станува збор за улога во филмот „All Star Weekend“ во кој играат многу холивудски ѕвезди.“Кога имав 23 години, по дипломирањето на новинарството, се преселив во Лос Анџелес и почнав да се занимавам со манекенство. Таму запознав многу луѓе од светскиот џет-сет. По пет дена живот во Лос Анџелес, го запознав Леонардо ди Каприо и преку него многу повеќе познати луѓе кои подоцна ми помогнаа и со кои работев на многу проекти Тој круг на познати луѓе во Лос Анџелес е многу мал и кога ќе видат дека не си фан, дека не ги сликаш, те прифаќаат и стануваш дел од нивната група“, изјави Дијана и додаде дека освен со Ди Каприо се дружи и со Ева Лонгорија и Шер, а сака да присуствува на забави на кои присуствуваат Ријана и Бијонсе.

