Актерката се омажи за 26 години помлад африкански фудбалер, а шокираше со изјавата: „Еднаш ќе пробаш црно…“

Нејзината венчавка го привлече вниманието на целиот регион.Хрватската актерка Петра Дуганџиќ неодамна го кажа судбоносното „да“ на 26 години помладиот нигериски фудбалер Мако Нобл.Двајцата се запознале за време на нејзиното патување во Африка, а кога се дознало за венчавката, Петра била мета на остри коментари .На многумина им пречеше и тоа што веднаш по завршувањето на првиот влезе во нов брак, но на актерката не и беше грижа што мислат другите. Таа во едно интервју ги открила деталите за нивната љубов, како и што ја привлекувало кај него.“Се заљубив во начинот на кој размислува Мак, во начинот на кој отворено сака и почитува жена. А исто така постои и поговорката “кога ќе пробаш црно, нема враќање”, што се покажа како вистина за мене. За време на допишувањето и Имаше љубов на далечина, прашање е и кој каде ќе дојде“, изјави таа за Story.hr. View this post on Instagram A post shared by Petra Dugandzic (@5radugandzic)За време на нивната врска имаа проблеми со неговата виза, па тој мораше да се врати во Нигерија и да се справи со сите бирократски процедури. Во еден момент сфатиле дека таа го запросила и решиле да се омажат.„Се распрашуваше кај него, јас бев во Хрватска, а после тоа отидов во Нигерија и таму се венчавме. Ми напиша нешто трогателно, на што се пошегував „ожени се за мене“, на што тој ми одговори дека е целосно за тоа. „Дали јас тебе тукушто те запросив?“, прашав на што тој рече: „Ти направи, и јас реков да“ за нашата врска. Тие се многу традиционални и беше малку драматично поради разликата во годините и фактот дека зад мене имам брак“, истакна Петра. View this post on Instagram A post shared by Petra Dugandzic (@5radugandzic)Нивната љубов преживува и покрај тоа што таа има 48, а тој 22, а Петра се надева дека така ќе биде до крајот на животот.

