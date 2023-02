Тајрик Џонс од редовите на Турк Телеком му удри жестока шлаканица на ривалот Локет од Тренто, по што двајцата заработија исклучување.

Tyrique Jones of Turk Telekom punched Dolomiti’s Trent Lockett in the face 😳 pic.twitter.com/LBUYrFFAEC