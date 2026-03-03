АМЕРИКАНСКАТА АМБАСАДА ГОРИ ПО РАЗГОВОРОТ НА ПУТИН СО МОЌНИОТ ПРИНЦ! Ирански беспилотни летала го погодија Ријад, Трамп најави одмазда за смртта на 6 американски војници 

0 SHARES Сподели Твитни

На четвртиот ден од војната меѓу Израел и САД против Иран, беше погодена американската амбасада во саудискиот главен град Ријад.

Денес е четвртиот ден од израелско-американската војна против Иран.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера, во своето прво јавно обраќање од почетокот на новите конфликти на Блискиот Исток, изјави дека ја започнал војната бидејќи тоа била „последната, најдобра шанса“ да се запре нуклеарната програма што ја развиваат властите во Техеран.

Израелската војска влезе во Либан

Израелската армија објави дека нејзините трупи сега „спроведуваат операции во јужен Либан“ .

„Скај њуз“ објави дека Израелските одбранбени сили (ИДФ) соопштиле дека нивните војници се распоредени на неколку точки во близина на граничната област како „дел од засилената напредна одбранбена позиција“.

Американската амбасада во Кувајт е затворена до понатамошно известување

Амбасадата на САД во Кувајт е затворена до понатамошно известување поради „континуирани регионални тензии“.

– Ги откажавме сите редовни и итни конзуларни состаноци. Ќе ве информираме кога амбасадата ќе се врати во нормално функционирање – се вели во соопштението на амбасадата на социјалната мрежа X.

„Скај њуз“ потсетува дека вчера се појавија извештаи за ирански напад со беспилотни летала врз оваа амбасада.

Трамп најави одмазда за иранскиот напад врз амбасадата во Ријад и смртта на шесте американски војници

Трамп во изјава за американскиот телевизиски канал „Њуз њуз“ изјави дека САД „наскоро“ ќе возвратат на нападот на Иран врз американската амбасада во Ријад, како и на смртта на шесте американски војници кои досега загинаа во конфликтот со Техеран.

Американските власти синоќа објавија дека се ранети 18 припадници на американските трупи.

– (Трамп) исто така ми кажа дека не мисли дека ќе бидат потребни војници на терен (распоредување на копнени трупи) – напиша на социјалната мрежа X Кели Мејер, новинарка на NewsNation која разговараше со шефот на Белата куќа.

Истовремени израелски напади врз Техеран и Бејрут

Израелските одбранбени сили (ИДФ) рано утрово започнаа напади врз иранскиот главен град Техеран и либанскиот главен град Бејрут.

– Израелските одбранбени сили во моментов вршат истовремени целни напади врз воени објекти во Техеран и Бејрут – се вели во соопштението.

Авичај Адраи, портпаролот на Израелските одбранбени сили (ИЗД) за регионот каде што се зборува арапски, изјави дека е во тек „бран опсежни воздушни напади“.

Би-Би-Си објави дека нападите се случиле околу еден час откако Израелските одбранбени сили (ИДФ) издадоа „итно предупредување“ до жителите на јужните предградија на Бејрут и десетици села во Либан, повикувајќи ги да се евакуираат.

Израелските одбранбени сили соопштија дека цел на нападите биле командни центри и магацини кои ѝ припаѓаат на екстремистичката организација Хезболах, поддржана од Иран.

Снимки од погодената американска амбасада

Ирански беспилотни летала ја погодија амбасадата на САД во Ријад

Американската амбасада во саудискиот главен град Ријад беше погодена од напад од ирански беспилотни летала и беше објавено дека е привремено затворена.

Министерството за одбрана на Саудиска Арабија претходно потврди на социјалните мрежи дека амбасадата била погодена од два дрона и дека тоа предизвикало ограничен пожар и мала материјална штета на зградата.

Американска амбасада во саудискиот главен град Ријад

„Гардијан“ објавува извештаи од Саудиска Арабија дека рано утрово се слушнала силна експлозија и бил виден пожар како избувнува од амбасадата.

Црн чад се издигаше над дипломатскиот кварт во Ријад, во кој се сместени странски мисии.

Путин разговараше со саудискиот престолонаследник

Рускиот претседател Владимир Путин синоќа разговараше по телефон со саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман.

Ројтерс пренесува соопштение од Кремљ дека двајцата разговарале за ризиците од ескалација на ситуацијата околу Иран.

– Двете страни изразија сериозна загриженост за реалните ризици од ширење на конфликтот, кој веќе ги зафати териториите на бројни арапски земји и може да има катастрофални последици – соопшти Кремљ.

Се вели дека Путин му рекол на Бин Салман дека постои итна потреба од решавање на оваа „екстремно опасна ситуација“ преку политички и дипломатски средства.

Во одделен разговор во понеделник, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров разговараше за иранската криза со својот саудиски колега, принцот Фајсал бин Фархан ал-Сауд.

