Американците сè уште не знаат што лета на нивното небо – Трамп: Срушете ги дроновите!

Американците со недели известуваат за видени неидентификувани беспилотни летала над станбени области, заштитени подрачја и критична инфраструктура.

Овие видеа создадоа притисок врз федералните агенции да дадат повеќе информации за леталата, додека официјалните лица повикаа на смиреност и нагласија дека во моментов нема докази што укажуваат на безбедносна закана.

„Сакам да ја уверам американската јавност дека работиме на ова“, рече Алехандро Мајоркас, секретар за домашна безбедност, вчера во емисија за Еј-би-си.

Пријавената активност на дронови предизвика, меѓу другото, затворање на меѓународниот аеродром „Стјуарт“ во Њујорк на еден час во петокот навечер.

Source: Kprince Location: 📍 Bedminster, New Jersey USA 🇺🇸 The best UFO UAP Drone footage we have just received…👀🛸 This is absolutely INSANE FOOTAGE🤯🤯 Confirmed this is definitely not a plane from this video it seems to be flying way too low to the ground and way too… pic.twitter.com/4MRdgSvbbB — Just (@Kobe_for_3) December 9, 2024

„Ова отиде предалеку“, рече гувернерката на Њујорк, Кети Хочул во саботата.

Таа додаде дека минатиот месец му наредила на њујоршкиот разузнавачки центар да ги истражи забележаните дронови и да се координира со федералните агенции.

Лидерот на мнозинството во Сенатот, Чак Шумер, побара од „Одделот за домашна безбедност“ (ДХС) да воведе систем за откривање дронови.

„Ако постои технологија за летање на беспилотно летало во воздух, сигурно има технологија за прецизно следење на дронот и одредување што се случува“, рече Шумер вчера.

#USNORTHCOM Statement regarding reports of drone activity in New Jersey. “USNORTHCOM conducted a deliberate analysis of the events, in consultation with other military organizations and interagency partners… at this time we have not been requested to assist with these events.” pic.twitter.com/7vf1wXUkYt — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) December 11, 2024

Во моментов нема закана за националната безбедност

ФБИ и ДХС во четвртокот издадоа заедничко соопштение во кое се наведува дека „во моментов нема докази дека пријавените забележани дронови претставуваат закана за националната безбедност или јавната безбедност“.

И покрај гаранциите од федералните власти, локалните политичари продолжуваат да бараат повеќе информации и ресурси за истрагата. Официјални лица во округот Морис, Њу Џерси, ја повикаа „федералната влада да ги мобилизира сите расположливи ресурси, вклучително и војската, за да ги запре неовластените летови со беспилотни летала“.

Сепак беспилотните летала, како широк поим за беспилотни летала, се во заедничка сопственост во САД. Вкупно има регистрирано 791.597 беспилотни летала во Федералната управа за авијација (ФАА) и тие се користат во различни индустрии, вклучувајќи фотографија, земјоделство, но и спроведување на законите.

We need continued transparency and vigilance as authorities investigate unauthorized drone flights across our area. That’s why I’m sharing my letter to federal agencies coordinating the investigation. pic.twitter.com/rjldLABbED — Sen. Cory Booker (@SenBooker) December 10, 2024

Каде се забележани дроновите?

Пријавени се забележани дронови во најмалку шест држави, пишува Индекс.хр и тоа во Њу Џерси, Њујорк, Конектикат, Пенсилванија, Масачусетс и Вирџинија. Првите видувања биле пријавени на 18 ноември во близина на округот Морис, Њу Џерси, според ФАА. Жителите често известувале дека над нив лебдат дронови, понекогаш во групи.

Загриженоста се зголеми откако беспилотните летала беа видени во близина на воени објекти како Пикатини Арсенал и теренот за голф на Доналд Трамп во Бедминстер. ФАА издаде привремени забрани за летови над тие области. И покрај бројните извештаи, ФБИ истакна дека многу забележани се всушност погрешно идентификувани авиони или природни феномени како што се планетите и сателитите со ниска орбита.

Според Си-ен-ен, претставниците на федералните агенции кои ги истражуваат беспилотните летала ги информирале локалните власти зад затворени врати, наведувајќи дека дроновите понекогаш изгледаат како да летаат во координирана шема и можат да останат во воздухот до шест часа, според Монтвејл, градоначалникот на Њу Џерси, Мајк Гасали.

Полицијата на државата Њујорк во петокот попладне објави на социјалните мрежи дека добила „многубројни извештаи за забележани дронови во последните 24 часа“ и дека ги истражува извештаите.

– Засега немаме докази дека кое било од пријавените глетки претставува закана за јавната безбедност – велат тие.

Зошто уривањето на дронови е лоша идеја?

Гувернерите како Кети Хочул од Њујорк и Џош Шапиро од Пенсилванија повикаа на дополнителни истраги, додека државната полиција е распоредена во Масачусетс и Вирџинија. Дополнително, федералните власти имплементираат напредни системи за откривање дронови за да се реши овој проблем.

И покрај напорите, Доналд Трамп побара итна акција, вклучително и соборување на беспилотните летала, доколку не бидат достапни повеќе информации. Сепак, експертите предупредуваат дека падот на леталото може да претставува опасност за луѓето на теренот и да донесе правни компликации.

„Мистериозни беспилотни летала низ целата земја. Дали ова навистина може да се случува без да знае нашата влада? Не верувам! Известете ја јавноста веднаш. Во спротивно, соборете ги!!!“, објави Трамп на платформата Трут сошијал.

Американскиот сенатор Ричард Блументал, член на Комитетот за внатрешна безбедност и владини прашања на Сенатот, на сличен начин во четвртокот рече дека леталата „треба да бидат соборени, доколку е потребно, бидејќи летаат над чувствителни области“.

Сепак, соборувањето на неидентификувани летала има свои проблеми. Зборувајќи за Си-ен-ен американски експерти велат дека не можат да се соборат дроновите во воздух, туку тоа само по себе би било опасно.

Слично на тоа, извор запознаен со националната истрага за Си-ен-ен изјави дека нивното соборување „би било крајно ризично“, создавајќи непотребна опасност за луѓето на терен и правни предизвици.