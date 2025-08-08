Америка го отфрли планот за анексија на Газа: Вашингтон испрати јасна порака до Израел

Соединетите Американски Држави нема да ја поддржат анексијата на Газа, изјави висок американски функционер, откако се појавија извештаи дека американскиот претседател Доналд Трамп не ја оспорува потенцијалната воена окупација на палестинската територија од страна на Израел.

Како што објави израелскиот Канал 12, неименуван функционер на администрацијата јасно стави до знаење во разговорите со израелските колеги дека Вашингтон не поддржува никаква израелска анексија на делови од Појасот Газа, објави „Тајмс оф Израел“.

Ова, како што е наведено, го корегира претходниот извештај на истата медиумска компанија во кој се тврдеше дека Трамп не е против наводниот план на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за целосна воена окупација на Појасот Газа.