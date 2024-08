Амра Џеко го запали интернетот со секси фотографија од базен, оваа сопруга на фудбалерот има родено пет деца (Фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Не е тајна дека Амра Џеко сака тренинзи и теретана, но фасцинантен е фактот што по пет породувања со царски рез изгледа како никогаш да не се породила. Амра отсекогаш била спортски тип и како што изјави порано, по породувањето секогаш едвај чекала телото да се опорави и да се врати во теретана.Сега таа на својот Инстаграм профил објави неверојатно секси фотографија на која повторно го покажува своето завидно извајано тело.– Кога вашиот пријател е одличен фотограф и на ручек вели „ајде да се сликаме“. Magicoooo @vincenzo_valentee – напиша таа во описот на фотографијата: View this post on Instagram A post shared by Amra Džeko (@amradzeko)

