Бабата на Новак Ѓоковиќ се појави по 20 години: Вака изгледа мајката на Дијана Ѓоковиќ

0 SHARES Сподели Твитни

Новак Ѓоковиќ често е многу отворен кога зборува за своето семејство. Сите знаеме многу за родителите Срѓан и Дијана, децата Стефан и Тара, браќата Марко и Ѓорѓе, како и многу за дедото Владимир, за кого најдобриот тенисер на сите времиња зборуваше со голема емоција во неколку наврати. Сега во јавноста се појави и фотографија од бабата на Новак од страната на неговата мајка. Фотографијата ја објави на Инстаграм Марко Ѓоковиќ, со трогателен опис.

Дедото на Новак, Зденко Жагар, таткото на Дијана Ѓоковиќ, неодамна повторно проговори за својата поранешна сопруга , мајката на Дијана Ѓоковиќ. Тој отворено проговори и за врската со неговата ќерка, која се олади откако се разведе од сопругата, чие име сè уште е непознато за пошироката јавност. 20 години никој не знаеше речиси ништо за бабата на Новак, сè додека Марко Ѓоковиќ не објави фотографија со емотивен опис – „мојата баба“:

View this post on Instagram A post shared by Мarko Djokovic (@djokomare)

Малку се знае за неа, а единствените познати детали ги дал нејзиниот поранешен сопруг во едно интервју.

Роден во Винковци

Јас сум Хрват по националност, роден сум во Винковци. Мојата поранешна сопруга, бабата на Новак, исто така е родена на истото место. Се запознавме таму. Бевме офицери кои дојдоа да служат. Јас дојдов во Белград, а таа сè уште одеше на училиште, па подоцна, кога ми се придружи, се венчавме. Така се роди Дијана, па Санда. Секакви работи се случуваа во нашите семејни односи. Не учествував многу во воспитувањето на Новак. Пред да се роди, бев во Приштина четири години. Мојата поранешна сопруга и децата живееја во Белград, а јас живеев таму. Доаѓав за време на викендите. Можете да замислите каков беше тој живот.Ги контактирав, но тоа не беше сè. Дијана ме обвини за разводот и не може да ми прости за тоа. Мислам дека секогаш се потребни двајца за да се добие развод. Колку што е виновен мажот, толку е виновна и жената. Жал ми е што сè испадна вака…

Зденко Жагар, дедо на Новак Ѓоковиќ

Таа се пресели во Белград и ја роди Дијана

Дијана Ѓоковиќ е родена во 1964 година во Белград. Нејзиниот татко Зденко Жагар е роден и израснат во Винковци, Хрватска. Таму ја запознал и својата сопруга. По професија е фармацевт, но работел во тогашната војска. Се преселил во Белград поради работа, а неговата сопруга му се придружила кога завршила медицински факултет. Откако Зденко се вработил во Приштина, семејството требало да се пресели во Косово и Метохија. Сепак, на неговата сопруга и ќерките не им се допаднал животот таму, па затоа живееле во Ниш четири години.

Зденко, исто така, призна дека Дијана „го обвинила за разводот“ и дека како резултат на тоа тој се дистанцирал од семејството.

Ги контактирав, но тоа не беше сè. Дијана ме обвини за разводот и не може да ми прости за тоа. Мислам дека секогаш се потребни двајца за да се добие развод. Колку што е виновен мажот, толку е виновна и жената. Жал ми е што сè испадна така. Подоцна, односите се подобрија, сега сè е како што треба да биде.

Како Дијана зборуваше за своите родители

Уште од дете се занимавав со спорт, пливав, играв одбојка, а на 11 години почнав да скијам. Мама беше медицинска сестра, а тато фармацевт, што се очекуваше од мене. Бев воспитана во духот на воената дисциплина, редот беше познат и се обидував тоа да им го пренесам на моите деца. Немаше шанси кога татко ми ќе ми стави нешто на чинијата да станам додека не го изедам, тој секогаш беше трпелив. Беше очаен што не завршив фармација, но сестра ми го наследи него.Тато исто така работеше во Приштина, беше одвоен од нас тројцата, мислеа дека сите треба да дојдеме во Косово и Метохија. Но, нему не му се допаѓаше таму, па се сретнавме на половина пат – во Ниш. Враќањето во Белград беше случајно, добивме стан и затоа решивме да се вратиме кога бев во осмо одделение. Одев во основно училиште во 22-ри блок, бев прва генерација од „Седумте секретари на СКОЈ“, немавме училница за физичко образование, затоа плачев со денови. Наставникот по физичко образование нè влечеше на фолклор, велеше: „Ајде, Нишлијка, пукај го морскиот истрел“. Каква рунда, каква истрела, немав поим. На крајот, се заљубив и играв фолклор седум години во КУД „Вукица Митровиќ“. Патувавме, тоа беа убави денови…

The post Бабата на Новак Ѓоковиќ се појави по 20 години: Вака изгледа мајката на Дијана Ѓоковиќ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: