„Бавна сум само кога водам љубов!“ Дара имала афера, била со маж 17 години помлад, сега открила каква е во кревет

Пејачката Дара Бубамара ги изненади сите со исповед во „Ѕвезда Гранда“ и откри детали од својот интимен живот – од кревет.

На средина од емисијата, таа рече дека во одредени ситуации е многу помирна отколку што луѓето би можеле да замислат.

Дара Бубамара отворено зборуваше за тоа каква е во кревет пред широка публика во емисијата „Ѕвезде Гранда“.

– Морам да признаам, бавна сум само кога се гушкам и водам љубов – рече Дара Бубамара, но Цеца не ѝ веруваше.

– Не би рекла – Цеца се надоврза на тоа и ги насмеа сите во студиото.

„Имам секс пет пати на ден“

– Понекогаш имам интимни односи пет пати на ден – рече фолк пејачката, која редовно добива непристојни понуди на социјалните мрежи.

– Многу сум слободна и перверзна! Луѓето велат дека објавувам ситни слики на Инстаграм, а оние што ги чувам на телефонот се уште полоши! Но, нема да зборувам многу за тоа, сепак морам да чувам барем малку приватност за себе. Засега добро го кријам мојот љубовен живот, се надевам дека така ќе остане. Нешто треба да се скрие од јавноста заради сопствената среќа и мир – еднаш рече пејачката.

Да ве потсетиме, пред неколку години интимни фотографии од пејачката Дара Бубамара протекоа во јавноста откако, како што тврдеше таа, ѝ бил украден телефонот, а неколку години подоцна ѝ се случи уште поголем скандал кога случајно го објави интимното видео на социјалните мрежи. Инаку, Дара Бубамара беше во врска со 17 години помладо момче, а таа врска не траеше.

