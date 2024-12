Бајден заспа среде средба: „Ова е апсолутна срамота“ 

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи вирално стана видео од Џо Бајден како накратко заспива за време на состанок.Бајден беше во Ангола на средба со африканските лидери, а на видеото можете да видите дека бил доста уморен.Откако сцената излезе во јавноста, Бајден стана топ тема на социјалните мрежи.WATCH: A much higher quality video of Biden’s nap during his meeting with world leaders in Africa.Who’s running the country? pic.twitter.com/loUx6ru8Cp— Jake Schneider (@jacobkschneider) December 4, 2024Ова е апсолутна срамота“, „Ова беше по или пред говор кој едвај го разбравме. Време е Бајден некаде да се скрие“, „Покажа дека средбата ништо не му значи“, „Ова е толку безобразно“, се само неколку од коментарите на социјалната мрежа Х (поранешен Твитер).El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se quedó dormido durante una cumbre realizada en Angola con líderes del Afríca. pic.twitter.com/nugw1Rngyo— El Corresponsal (@CorresponsalNet) December 5, 2024Потсетуваме, ова не е првпат Бајден да ја збунува јавноста со своите постапки.Тој неодамна се нарече себеси како сопруг на Џо Бајден, што воодушеви дел од јавноста, додека некои сметаа дека дефинитивно е време тој да се пензионира.За време на Ноќта на вештерките, фотографиите на кои гризе деца го обиколија светот , а уште тогаш многу луѓе мислеа дека неговото однесување е прилично чудно.Во една прилика ги збуни Зеленски и Путин, како и Камала и Трамп.

