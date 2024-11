„Бев на оргиите на Пи Диди и го слушнав гласот на Џенифер Лопез“! Манекенката на Плејбој детално ги опиша грозоморните детали од забавите на раперот, а ги спомна и неговите гениталии

0 SHARES Сподели Твитни

Рејчел Кенеди гостуваше во подкастот The Trial of Diddy и откри, меѓу другото, како го запознала Диди во топлес клубот Seventh Heaven во Токио, каде што работела како танчерка.Според неа, таму доаѓале бројни познати личности.Шон Комбс, познат како Пи Диди, дошол во клубот една вечер во 2000 година, а следниот ден ги поканил Рејчел и нејзините пријатели во неговата хотелска соба.Кенеди изјави дека кога пристигнала во хотелот со двајца пријатели, Шон Комбс, попознат како Пи Диди, ја отворил вратата во бањарка и со шише шампањ во рака. Веднаш сфатија дека не се работи за забава, туку за средба со него. Тоа не го очекуваа.-Сепак влеговме во собата, не очекувавме ништо чудно. Беше доволно фин што решивме: „Во ред, само ќе се дружиме“.Набрзо се слушнала со Џенифер Лопез.Рејчел додала дека не знаела дека Пи Диди ја поканил на „откачување“ – термин што федералните обвинители го користат за да ги опишат забавите за диви секс во кои имало дрога и алкохол.Открила дека додека влегувала во собата, телевизорот бил вклучен и се пушта видео од Џенифер Лопез, која во тоа време била во врска со Комбс. Според неа, раперот во тој момент телефонски разговарал со Џеј Ло.– Беше чудно да се гледа видеото на Џенифер Лопез. Беше малку морничаво, без почит бидејќи веќе бевме во собата, а немаше организирана забава – изјави таа.Паф Деди и Џенифер Лопез– Таа вечер земавме кокаин, а тој рече дека не сака дрога и дека не сака такво нешто околу себе. Влеговме во бањата да „повлечеме линија“ бидејќи тој рече дека „само пуши трева“ и дека не сака ништо друго , додаде Рејчел.Рејчел Кенеди исто така опиша што се случило подоцна истата вечер. Еден час откако пристигнале во хотелот, Комбс ја поканил неа и нејзината пријателка во својата соба.– Не одведе во спалната соба и продолжи да се соблекува. Ни нареди да се спуштиме. И ние само го направивме тоа. Испивме многу шампањ. Не беше насилно. Ни кажа дека тоа го сака и јас и другата девојка продолживме така да го задоволуваме. Сексуалниот однос траел околу 20 минути.– Не беше импресивно – рекол Кенеди, па дури ги опишал и најинтимните детали:– Должината е добра, мислам, убава, просечна, но ширината е, знаете, како молив. Многу тенка. За жал, сè уште се сеќавам – сличен коментар имаше и друга девојка.Телохранителот се втурна во собатаВеднаш по интимната врска, телохранителот на Диди упадна во собата. Како што вели Рејчел, ја препознал од претходната вечер и бил видно лут што раперот бил со неа.– Телохранителот рече: “Тоа е мојата девојка! Тоа е девојката од синоќа! Што се случува?” – откри таа и нагласи дека нималку учтиво ги исфрлил од собата – ги клоцал, иако таа тоа го опишува како „чукање, а не клоца“.Комбс гледаше и не направи ништо.– Телохранителот беше насилен и лут. Не можевме да веруваме што се случува, бевме во шок. Како прво, бевме изненадени што тој имаше толку многу пристап до собата на Пи Диди. Тоа е првото нешто што помислив. Како само така втрча? Истрчаа во ходникот. Раперот го изнајмил целиот кат, немале кој да се јават да им помогне. Кога стигнале во салата, таа му се јавила на Пи Диди и го прашала „што штотуку се случило“. Ја спушти слушалката. Тие денес знаат дека имале голема среќа, пишува Дејли Мејл.– Во никој случај не се споредувам со другите луѓе кои ги злоставувал, но сега има смисла кога гледам се што се случува – рекла Рејчел и нагласила: – Тој е мајстор за манипулации и затоа овие луѓе мислат дека е во ред бидејќи тие тој учи дека таквото однесување е прифатливо. И обичните луѓе. Тие не се познати личности или извршни директори или што и да е. Не ни е важно. Нашите животи не се важни. Ние сме ништо за нив. Ние сме за еднократна употреба. @dailymail Former Playboy model Rachel Kennedy discusses the moment a member of Diddy’s entourage allegedly behaved aggressively towards her on ‘The Trial of Diddy’ – we’ll be bringing you all the most shocking details from the rapper’s court case. Listen wherever you get your podcasts. #diddy #celebrity #news #podcast #trial ♬ original sound – Daily Mail

