Бегајте колку што можете подалеку! Експерт откри 3 знаци дека сте запознале погрешен тип 

0 SHARES Сподели Твитни

Експертот предупредува кои три работи се доволни за да ве извлечат од врска пред да биде предоцна.Во ерата на онлајн запознавање и бројни апликации за запознавање, многумина размислуваат се повеќе и повеќе за можните знаци кои би покажале дека сепак не се во љубовна врска со вистинската личност .Се испостави дека има многу што треба да се обрне внимание при запознавање нови партнери и во почетоците на романтичните врски. Експертот за врски Ана Вилијамсон ги советува самците да внимаваат на овие три изрази кои според неа всушност се аларми дека врската не е на добар пат.– Ако слушнете нешто од ова, направете си услуга и бегајте – рече таа.Вие сте „премногу добри“ за нивАко некој ви каже: „Ти си премногу добар за мене во моментов“, тоа е всушност „убав и суптилен начин човек да ти даде до знаење дека е подготвен да те повреди“, вели експертот во видеото кое таа споделена на нејзиниот TikTok.Ана објаснила дека кога некој навистина мисли дека покрај себе има личност која е премногу добра за него, нема да ја пушти само така. @annawilliamson_official These are some of the major red flags when it comes to dating 🚩 if they say one of these things, you probably need to walk away! #dating #relationshipexpert #redflag #redflagsinrelationships #heartbreak #toxicdating #datingadvice #datingtips ♬ original sound – Anna Williamson – Значи, ако некој ви го каже тоа како изговор да не влезете во врска, тогаш тоа е целосна глупост – рече таа.Ако кажат дека „не бараат нешто сериозно“– Сфатете го ова како излез што тие го бараат, а не како покана или предизвик да докажете дека сте доволно. Ти велат дека ќе те повредат ако останеш со нив. „Ако некој е толку неверојатно искрен и отворен да ви каже дека не е важно колку сте блиски сега, таа личност не се грижи и ќе ве повредат“, рече таа.Ако сепак одлучите да се обидете, можеби ќе треба да се запрашате: ‚Зошто бркам по некој што ми кажа дека е емотивно недостапен за да се трудам да бидам сакан.Сите бивши ги нарекуваат „луди“Ова никогаш не е добар знак, бидејќи покажува дека немаат одговорност или почит за минатите врски. – Освен тоа, ако сите нивни поранешни партнери се луди, што кажува тоа за нив. Што правеле во таква врска, како влијаеле врз него – изјавила Ана.Експертот нагласува дека оваа изјава е доволна за да се повлече пред да биде предоцна.

Пронајдете не на следниве мрежи: