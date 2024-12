Бекамови заедно: Каков луксуз во домот, а Дејвид допрва треба да го видите во кујна 

0 SHARES Сподели Твитни

Викторија и Дејвид Бекам го прославија Божиќ со сите свои деца и се исклучително среќни што беа сите заедно, а по тој повод со своите обожаватели споделија впечатливи и емотивни моменти.Еден од најхармоничните славни парови, Дејвид Бекам и Викторија Бекам , го поминаа Божиќ со своите деца во нивниот луксузен дом од 72 милиони евра во Мајами. Ова е првпат сите да бидат заедно за овој празник, вклучувајќи го и нивниот најстар Дин Бруклин и неговата сопруга Никола Пелц.Откако ја поминаа Божиќ со семејството Бекам, тие двајца за Божиќ заминаа кај нејзините родители кои имаат и скап дом, а Дејли Мејл наведува дека тој вреди дури 91 милион евра.Дејвид и Викторија не ја криеја среќата поради семејниот собир , па во елегантни изданија позираа пред елката со Ромео, Круз и Бруклин, како и со нивната миленичка Харпер. View this post on Instagram A post shared by @brooklynpeltzbeckhamВикторија овој пат покажа фантастична линија, истакнувајќи ги своите витки нозе, додека Дејвид беше во елегантен црн костум.„Заедничките празници ме прави многу среќна. Ве сакам сите“, напиша Викторија, тагнувајќи ги сите нејзини деца. View this post on Instagram A post shared by @brooklynpeltzbeckhamДејвид имаше многу изненадувања за своето семејство и обожавателите, па таа вечер пееше со Дедо Мраз, носеше црвена капа, но и ги покажа своите вештини во кујната , притоа сечејќи ја мисирката што мајка му Сандра ја подготви за овој посебен ден. View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)“Традиционално ја сечам мисирка која мајка ми ја подготвуваше цел ден! Многу ве сакам сите, Среќен Божиќ”, рекол Дејвид на социјалните мрежи.Среќното семејство позирало и во традиционални црвени пижами, а фотографиите повеќе од зборови кажуваат колку уживале во заедничкото време.

