0 SHARES Сподели Твитни

Американската манекенка од палестинско потекло Бела Хадид отворено проговори на социјалните мрежи за својата борба со Лајмската болест. Дијагностицирана ѝ е во 2013 година.

„Кога твојата хронична болест е хронична и некој вели: „Секогаш нешто ти се случува“. Да… Може да се каже дека болеста е хронична“, пишува во објавата што ја сподели на својот Инстаграм профил.

Таа, исто така, ја сподели објавата на инфлуенсерката Александра Вајлдесон со наслов „Дуалноста на живеењето со хронична болест“ и додаде:

„Медицинската анксиозност е толку реална. Ви благодарам што ги кондензирате сите мои мисли и секојдневна ситуација во еден пост. Ова е вистината.“

Медицинската или здравствената анксиозност се однесува на интензивен страв и грижа за сопственото здравје.

Некои корисници на социјалните мрежи ја нарекуваат манекенката лицемерка затоа што носеше модна ревија на „Викторијас сикрет“ кратко по фотографиите на кои лежи на болнички кревет. Таа постојано објаснуваше дека симптомите на Лајмска болест варираат.

Нејзината мајка Јоланда Хадид претходно напиша дека гледањето како Бела се бори ја терало да се чувствува безнадежно. Таа додаде дека се восхитува на нејзината храброст и дека е борец кој продолжува да се бори ден по ден и покрај бројните проблеми.

Лајмската болест се пренесува преку крлежи. Прво ја зафаќа кожата, потоа срцето, зглобовите и централниот нервен систем.

The post Бела Хадид за нејзината борба со Лајмската болест: Медицинската анксиозност е реална appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: