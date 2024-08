Бен Афлек значително го промени имиџот: Сите се убедени дека причината е брачната криза со Џеј Ло

0 SHARES Сподели Твитни

Бен Афлек откри изненадувачка промена на својот имиџ, а сите се убедени дека причината е токму неговата брачна криза и се поизвесниот развод од Џенифер Лопез.Бен се појави во Лос Анџелес за време на викендот, а неговото поинакво издание привлече внимание. Тој ја скрати својата коса и носеше значително поинаков стил на облека во споредба со неговите претходни појавувања.Носеше маица со логото на Red Hot Chili Peppers, тесни фармерки, како и авијатичарски очила и црна кожна јакна која изгледаше премала.Ben Affleck, 51, unveils midlife crisis makeover as he emerges amid Jennifer Lopez divorce drama with faux hawk, rocker tee and NO ring https://t.co/7PdtzW3BCX pic.twitter.com/ywqKEkPnmX— Daily Mail Online (@MailOnline) August 4, 2024Она што на сите им „светна“ е тоа што овој пат се појави без бурма. Џеј Ло и Бен не се видени заедно два месеци, а извори за DailyMail.com изјавиле дека ги подготвиле документите за развод и чекаат моментот да ги поднесат.Токму овој четврток вечер, Џенифер беше забележана како излегува без венчалниот прстен, но со вереничкиот прстен обвиен преку десната рака.Ben Affleck debuts new hairstyle in Los Angeles. pic.twitter.com/qUMLtOO7n2— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 4, 2024Сите се убедени дека брачната криза со Џеј Ло е „виновна“ за оваа трансформација на Бен. За време на разделбата со првата сопруга Џенифер Гарнер, Бен направи и драматична промена во својот изглед.Ben Affleck, 51, unveils midlife crisis makeover as he emerges amid Jennifer Lopez divorce drama with faux hawk, rocker tee and NO ring https://t.co/CpCgWYTFqx— NahBabyNah #Trump (@NahBabyNah) August 4, 2024Тој направи огромна тетоважа со феникс на грбот за која првично тврдеше дека е лажна за улогата, откако фановите почнаа да ја коментираат на социјалните мрежи.Меѓутоа, години подоцна, откако беше исмеан, тој призна дека тоа е реално.

