Беше убавица, а денес е како од хорор филм! Се уништи со пластични операции, луѓето се плашат од неа!

Иако не беше прецизирано за кого станува збор, корисниците брзо сфатија дека се работи за Росана Фиенго, бразилска пејачка која денес има 70 години. Некогаш важеше за вистинска природна убавица, но потоа се уништи со пластични операции.Појавувањето на бразилската пејачка Росана Фиенго на црвениот тепих привлече големо внимание на социјалните мрежи, особено откако се појави видео.На видеото кое брзо се рашири на Инстаграм, можете да видите жена со темна коса и лице покриено со пластична операција , поради што целосно го изгубила својот автентичен изглед. Иако нејзината фигура е заводлива и завидна, кога ќе се сврти, нејзиното лице изгледа изобличено и неприродно, што предизвика лавина негативни коментари.Пејачката се појави во долг сребрен фустан, но вистински шок дошол кога се свртела. Нејзиното лице беше толку затегнато што нејзините очи едвај се гледаа, а насмевката речиси невозможна. Многумина беа згрозени, со оглед на тоа дека Росана претерала со пластичните операции. View this post on Instagram A post shared by Mialma Que Hablais (@mialmaquehablais)– Конечно стигнавме до неславната дестинација наречена Пекол. Уживајте во вашиот престој.Екстремен хорор, Ноќта на вештерките.Каде оди овој свет?Тој треба да остане дома. Толку го затегнала лицето што едноставно не изгледа добро.Не сакам никого да навредам, но ова е навистина екстремно –беа дел од коментарите.Повеќето се согласија дека претераното „разубавување“ има спротивен ефект и дека секој изгледа подобро во својата природна состојба, особено кога пластичните операции ќе станат опсесија, како што е јасно случајот со оваа пејачка.Иако на видеото не беше јасно наведено за кого станува збор, корисниците брзо сфатија дека тоа е Росана Фиенго, бразилска пејачка која денес има 70 години. Нејзиниот најголем хит „O Amor eo Podeo“ беше дел од саундтракот на популарната теленовела „Мандала“.Таа беше убавицаРозана е родена во населбата Брас во Сао Паоло, а веќе на 13 години покажа талент за музика, пеејќи во бендот на нејзиниот татко „Казанова“. Во текот на 70-тите и 80-тите, нејзината кариера цветаше, а многумина ја паметат по нејзината безвременска убавина. View this post on Instagram A post shared by Xuxa e CIA (@xuxa_e_cia)Иако малку се знае за нејзиниот приватен живот, фотографиите и видеата од младоста откриваат дека негувала природен изглед, носејќи долга црна коса. Таа во текот на кариерата го промени имиџот, па дури стана и русокоса, но судејќи по коментарите на социјалните мрежи претерала со пластичните операции кои за жал не завршиле успешно.

