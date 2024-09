Блажени се Италијанците кога ваква мачка навива за нив: Облечена во дрес, а одоздола… 

0 SHARES Сподели Твитни

Емили Ратајковски со свој потпис им испрати поддршка на фановите.Познатата манекенка Емили Ратајковски која, признаваме, не сме ја виделе гола извесно време, воодушеви со новите фотографии кои ги објави на Инстаграм и повторно е во центарот на вниманието.Овој пат се работи за навивачка фотосесија, односно позирање во шорцеви и дрес на познатиот фудбалски клуб Наполи. Секако, таа не одолеа да покаже малку повеќе под дресот за да ја заинтригира фантазијата, како што обично прави…Таа секогаш успева, дури и сега, да ги „полуди“ своите следбеници и обожаватели, а овој пат ги шармираше и навивачите на Наполи на кои им испрати поддршка – со причина, нели? View this post on Instagram A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata)Многумина коментираа дека таа го носи дресот на нивниот омилен клуб, а стомачните речиси никому не му недостигаа додека таа заводливо позира во црни гаќички, без градник.Токму тоа е нејзиниот омилен стил…

