Бодибилдер се заљубил и се оженил со возрасна кукла! Кога ќе се појават во јавноста сите се шокирани – сега се случи нешто уште побизарно

Бодибилдерот Јуриј Толочко се ожени со гумена кукла Марго, па дури и организираше вистинска свадба на која присуствуваа голем број гости.Бодибилдерот Јуриј Толочко се ожени со убавицата Марго. Свадбената церемонија се одржа во Казахстан, на која присуствуваа голем број пријатели на градежникот. Невестата носеше долга, лелеава бела венчаница, додека младоженецот црн смокинг со бела кошула и машна. Двојката го имаше и првиот танц, а единствениот проблем е што сопругата на Јури не е жива.Јури изјави дека се оженил со својата секс-кукла, со која се однесува како да е вистинска жива жена . View this post on Instagram A post shared by Yuri Tolochko (@yurii_tolochko)– Станав љубоморна на Марго. Многу мажи би сакале да го имаат, па по свадбата решив помалку да им го покажувам на луѓето. Ја забранив на Инстаграм, можеби сум премногу себична. Но, тоа е најубавото нешто кај Марго, можам да и правам што сакам, а таа нема да има ништо против – изјави Јури за Дејли Стар . Свадба со кукла привлече големо вниманиеДеталите од својата венчавка и гумената кукла ги објави на социјалните мрежи, кои привлекоа големо внимание и наидоа на голем број реакции.И додека Јури тврди дека ова е најидеалната љубов и брак, има и такви кои не ја одобруваат неговата одлука да се ожени со кукла и сето тоа да го објави во јавноста.– Можам да разберам користење на кукла во спалната соба, но да се омажиш за неа, и тоа јавно да го правиш, е премногу.– Ова е толку болна, тешка психопатија! – беа само дел од коментарите.Меѓутоа, само два месеци по венчавката, тој ја скршил куклата и во солзи објавил дека мора да ја испрати на поправка.– Таа е скршена. Сега се поправа во друг град. Кога ќе го поправат, тоа ќе биде подарок за нас двајцата – рече тој. Ја замени Марго со други куклиШто се случило со Марго не е познато, но судејќи според неговите подоцнежни фотографии на социјалните мрежи, градителот брзо се утешил со останатите кукли кои го замениле Марго. View this post on Instagram A post shared by Yuri Tolochko (@yurii_tolochko)Ги носи со себе каде и да патува, па дури и со нив посетува знаменитости во други градови. Но, не е познато како луѓето реагираат на него и неговите кукли.

