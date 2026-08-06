Брисел ја обвинува Русија за хаосот во Сеута

Итниот состанок на министрите за внатрешни работи на ЕУ не даде јасен одговор на прашањето како десетици илјади африкански мигранти пристигнаа во Сеута, шпанската енклава во северна Африка, за само неколку дена, или кој е одговорен за кризата што повторно ја покажа ранливоста на надворешните граници на ЕУ.

Според достапните податоци, околу 70.000 луѓе пристигнаа во Сеута. Повеќето оттогаш се вратени, додека неколку илјади мигранти остануваат на територијата на шпанската енклава. Иако Мадрид побара европска солидарност, конкретна помош недостасуваше, а најмногу што Шпанија доби од Брисел беа политички пораки за поддршка.

„Политико“ проценува дека леснотијата со која десетици илјади луѓе ја преминаа границата дополнително ги зголеми стравувањата од можни хибридни напади и покажа колку се изложени шпанските територии во Северна Африка на миграциски и политички притисоци.

Во анализата, исто така, се наведува дека традиционалните сојузници на Мадрид во НАТО, првенствено САД и европските партнери, повеќе не изгледаат како целосно сигурна поддршка поради нивните политички спорови.

Европскиот комесар за внатрешни работи и миграција, Магнус Брунер, ги нарече настаните во Сеута „тест за европската отпорност“. Тој го претстави фактот дека тензиите меѓу Мадрид и другите европски престолнини се намалени како успех за Брисел, предупредувајќи дека постојат сили на кои „не им е грижа за безбедноста на Европската Унија“.

Иако таквата изјава би можела да доведе до заклучок дека Брисел ја гледа одговорноста во Мароко, каде што пристигнал најголемиот број мигранти, Шпанија се спротивстави на јавните обвинувања против Рабат.

Според „Еурактив“, Мадрид побарал од своите европски партнери да се воздржат од критикување на мароканските власти, за да не се нарушат дополнително односите со соседната земја, од чија соработка во голема мера зависи контролата на миграциските текови.

„Нема потреба никого да се обвинува“, рече шпанскиот министер за внатрешни работи, Фернандо Гранде-Марласка, одговарајќи на прашање за можната улога на Рабат во избувнувањето на кризата.

Европската Унија на крајот официјално не ги обвини мароканските власти. Напротив, претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, најави дополнителна финансиска поддршка за Мароко и можност за понатамошно продлабочување на односите меѓу Брисел и Рабат.

Оваа политика беше критикувана од Кирил Дмитриев, специјалниот претставник на рускиот претседател за инвестиции и надворешна економска соработка, кој иронично оцени дека дополнителната помош би можела да ги охрабри „пријателските мигранти од Мароко“ повторно да се преселат подлабоко на територијата на ЕУ и со тоа „да ѝ се заблагодари на Урсула фон дер Лајен за нејзината проимиграциска политика“.

Од друга страна, мароканските власти префрлаат дел од одговорноста на Шпанија. Рабат тврди дека кризата е поттикната од одлуката на шпанскиот Врховен суд дека мигрантите што пристигнуваат по море не можат да бидат вратени без претходна судска постапка.

„Се обидовме да го предупредиме Мадрид за последиците од оваа одлука и да објасниме дека тоа ќе создаде проблеми. И тоа го направи“, изјави неименуван марокански функционер, цитиран од АФП.

Рабат, исто така, истакнува дека мароканските безбедносни сили не можеле да употребат сила против толку голем број луѓе и дека не добиле соодветна помош од шпанската страна за време на кризата.

За време на европските консултации, можноста Шпанија да биде исклучена од Шенген зоната беше отстранета од дневен ред. Францускиот министер за внатрешни работи Лоран Нуњез изјави дека прашањето „не е проблем“, додека неговиот дански колега Мортен Бедсков рече дека е „многу задоволен“ од начинот на кој шпанските власти ја управувале кризата.

Сепак, нови тензии би можеле да се појават веќе кон средината на август, кога, според медиумските извештаи, се очекува уште еден голем миграциски бран кон Шпанија.

Дотогаш, малку е веројатно дека ЕУ целосно ќе ги спроведе мерките објавени по министерскиот состанок, вклучително и зајакнување на борбата против мрежите за шверц, понатамошно обезбедување на надворешната граница на Унијата и подобрување на механизмите за предвидување на миграциските движења.

Наместо јасна политичка одговорност за неуспесите во заштитата на границите, некои европски претставници и медиумите го насочија вниманието кон наводните руски дезинформациски активности.

Европол и Европската служба за надворешна акција треба да ги истражат тврдењата дека „руските актери“ ги искористиле настаните во Сеута на социјалните медиуми за да постигнат политички цели.

Сепак, Euractiv признава дека досега не е објавено независно истражување, ниту пак се презентирани докази за да се потврди постоењето на координирана руска кампања.

Ова го поставува прашањето дали истрагата всушност ќе го утврди потеклото на можната дезинформациска операција или дали обвинувањата против Москва ќе послужат како уште еден начин да се потиснат во втор план слабостите на европската миграциска политика, недостатокот на координација меѓу земјите-членки и неможноста на Брисел брзо да реагира на кризата на надворешните граници на Унијата.