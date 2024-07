Бритни Спирс одговори на критиките на Озборнс: „Љубезно …“

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Бритни Спирс се огласи на Инстаграм откако беше критикувана од семејството Озборн за нејзините видеа на социјалните мрежи.Пејачката возврати дека тие се „најдосадното семејство и дека треба љубезно да одј…**“. По оваа објава, таа објави уште едно видео од нејзиното танцување, очигледно од гордост и инает.Спирс откри дека минатата недела им држела часови по танц на тинејџери и дека верува дека е важно луѓето да си помагаат едни на други, па затоа ги повикала луѓето да работат на својот духовен раст.„Неверојатно е убаво да се биде доволно ранлив за да побараш некого за инспирација или помош…“, изјави пејачката. View this post on Instagram A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)„Но, иронично, во светот во кој живееме со луѓе кои можат да бидат неверојатно сурови, мора да бидете исклучително внимателни кого пуштате во вашиот круг и во вашето срце“, додаде таа.Да потсетиме, познатото семејство во подкаст ја коментираше содржината што Спирс ја објавува на социјалните мрежи. Ози Озборн изјави дека му е доста од секојдневно гледање видеа на Бритни Спирс и нејзиното танцување и дека тоа е тажно, а целото семејство се согласува со него. View this post on Instagram A post shared by XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)Тој рече дека му е гадно да гледа видеа од „сиромашната стара“ пејачка на социјалните мрежи.„Секој ден е ѓубре“, се пошегува Шерон.„Жал ми е за неа. Тажно е, многу, многу тажно“, велат тие.

