Бритни Спирс откри: „Ме претставија како вечна девица, а ова е вистината“

Во својата книга „Жената во мене“, Бритни Спирс објасни зошто се претставила на јавноста како невина кога стекнала слава.Иако сè што направи во последните години беше доста скандалозно, Бритни Спирс повторно успеа да ја шокира јавноста. Во својата книга „Жената во мене“, Бритни напишала дека кога започнала нејзината кариера, луѓето од ПР сакале таа да биде претставена на специфичен начин, што таа првично го прифатила. Britney Spears Says Team Portrayed Her as ‘Eternal Virgin’ Despite Having Sex at 14 https://t.co/s9FxozZOl0— JeffreyRIhrke (@jeffreyihrke) May 28, 2025„Вистината е дека ако си млада и слободна во Холивуд и почнат да кружат гласини дека си имала секс, веднаш те етикетираат како курва, па мојот тим ја измисли целата оваа приказна за мене“, рекла таа, додавајќи дека приказната нема смисла со оглед на нејзината врска со Џастин Тимберлејк.„Бидејќи имав толку многу тинејџерски фанови, моите менаџери и ПР тимот долго време се обидуваа да ме прикажат како вечна девица, иако Џастин Тимберлејк и јас живеевме заедно и се забавувавме уште од мои 14 години“, напиша таа во својата книга.Таа лажна приказна, тврди таа, ѝ предизвикала голема штета. Во еден дел од мемоарите, Спирс открила дека имала спонтан абортус за време на врската со Тимберлејк, но не отишла во болница бидејќи се плашела дека веста ќе се прошири. „Врискав на подот од бањата од болка, а Џастин помисли дека музиката ќе ми помогне, па донесе гитара и ми свиреше“, рекла таа.По нивното раскинување, Спирс продолжи да лаже за лагите што нејзиниот тим ѝ ги упатил. Во 2003 година, таа изјави дека „немала секс за прв пат сè до две години од нејзината врска со Џастин“. Сепак, во своите мемоари, таа објаснила дека имала секс од 14-годишна возраст и дека прво спиела со најдобриот пријател на нејзиниот брат, извесен Брајан.„Зошто моите менаџери толку инсистираа да останам некаков вид девица во моите дваесетти години? Кого го интересира дали сум имала секс или не?“ напиша таа во книгата.„Ме прикажаа како вечна девица, иако тоа не е вистина“ Во поголемиот дел од својата кариера, Спирс била под нечиј надзор, а од 2008 до 2021 година била под старателство, на што се спротивставила.Откако успеала да го прекине старателството, таа изјавила дека никому не би му посакала таква болка и дека ѝ било исклучително тешко да го прифати она што ѝ го направило нејзиното семејство.

