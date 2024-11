Брод полн со туристи потона на место полно со ајкули: Тешка несреќа во познато одморалиште, морнарицата трага по исчезнатите! (ФОТО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во раните утрински часови туристичкиот брод „Sea Story“ со 45 патници потона во близина на брегот на египетското одморалиште на Црвеното Море.Инцидентот се случил околу 5 часот и 30 минути кога туристите тргнале на нуркање и бродот испратил сигнал пред да се изгуби секаков контакт со него.

Tourist Vessel “Sea Story” Missing and Presumed Sunk Near Marsa Alam: Search and Rescue Operations Underway https://t.co/PBLFayKsj4 #scuba #Scubadiving #news #travel #traveling #Ship #missing #Sunk #Sea #RedSea #Awareness #MiddleEast #Egypt #Holiday #ScubaNews #PADI #SSI #SDI…— Parrot’s World (@ParrotGaming69) November 25, 2024

Египетската морнарица мобилизираше хеликоптери и поморска единица во потрага по исчезнатите туристи.Спасувачките операции се во тек, а властите се обидуваат да најдат преживеани во водите на Црвеното Море.31 лице се сомничат дека се водат за исчезнати.

#BREAKING: Boat carrying 31 tourists sinks in #Egypt’s Marsa Alam, Red Sea – local media https://t.co/QdgJqyoy7Q pic.twitter.com/LNh2xkICLR— Arab News (@arabnews) November 25, 2024

Контролниот центар ги алармирал различните власти, вклучително и Центарот за поморско спасување, а тимовите за пребарување и спасување започнале големи спасувачки операции.

