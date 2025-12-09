Бурата „Брам“ ја погоди Велика Британија, откажани летови и затворени патишта

Жена беше спасена од нејзиниот автомобил откако тој беше однесен од надојдената вода откако бурата „Брам“ ја зафати Велика Британија и предизвика масовни прекини во сообраќајот.

Уште четири лица беа спасени во Дорсет откако нивните автомобили се заглавија во поплавен пат. Се очекува прекините во патувањето поради бурата да се влошат во текот на денот, бидејќи во Велс и југозападна Англија паднаа дождови колку што паѓаше еден месец, а северозападна Шкотска се подготвува за ветрови слични на ураган.

Десетици летови се откажани на аеродромот во Даблин, а Network Rail Scotland постави ограничувања на брзината на неколку железнички линии. Услугата преку Хајлендс беше суспендирана во вторник попладне во очекување на екстремни ветрови.

„До 7:45 часот наутро, беа откажани вкупно 42 летови, вклучувајќи 21 влезен и 21 излезен. Можни се дополнителни откажувања подоцна денес, бидејќи се очекува брзината на ветерот да се зголеми“, соопшти аеродромот во Даблин. Дел од автопатот М66 е затворен по поплавите и сообраќајната несреќа во која учествувале неколку возила во Голем Манчестер. Се проценува дека до 100 мм дожд наврнале за само девет часа во Девон, Корнвол и јужен Велс.

Жолти предупредувања за дожд и ветер се издадени на различни места низ цела Велика Британија за вторник и среда. Метеоролозите велат дека домовите и бизнисите веројатно ќе бидат оштетени од поплави или отсечени од натопени патишта и прекини на електричната енергија. Метеоролошката служба ги советуваше луѓето да создадат „комплет за поплави“ со предмети како што се комплет за прва помош, фенерче и водоотпорна облека.

„Дури и ако не достигне количина за еден месец, таа количина дожд што паѓа за толку краток временски период ќе предизвика прекини“, рече Лиам Еслик, метеоролог од Метеоролошката служба. „Очекуваме многу прекини. Може да има прекини во железничкиот сообраќај, дури и фериботи преку каналот Бристол и затворање на мостови, бидејќи има и многу силен ветер.

Се очекува да биде доста ветровит систем.“

Мостот М48 Северн во Јужен Глостершир беше затворен преку ноќ поради силни ветрови. Бурата, која ќе биде втората именувана бура во Велика Британија оваа година откако Ејми ја погоди во октомври, би можела да донесе налети на ветер до 90 милји на час во северозападна Шкотска, брзини на ветерот забележани кај ураганите од категорија 1.

Предупредувања за регионот беа издадени денес и се на сила до среда. Природни ресурси Велс, исто така, предупреди за „многу големи“ бранови во западен Велс и им советуваше на луѓето да се држат подалеку од морето и крајбрежните патеки.

Дождот и силните ветрови веќе ги попречија патувањата и настаните во западна Шкотска, а метеоролозите предвидуваат дека бизнисите ќе бидат погодени од поплави и прекини во патувањето во вторник. Хиподромот Ер беше принуден да го откаже својот последен ден од трката пред Божиќ, закажан за вторник, за кој се очекуваше да привлече 1.000 гледачи.

„Вчера имавме еден сантиметар дожд. Денес сме преплавени со вода и со прогнозата за бура сега, нема шанси да се подобри на време за да можеме да се тркаме утре“, рече Греам Андерсон, службеник на патеката.

Фериботите „КалМак“, кои превезуваат луѓе помеѓу шкотските острови и копното, пријавија прекини и откажувања поради ветровите на бурата Брам, а железничките служби низ цела Британија предупредија за можни доцнења. Портпаролот на Советот на Хајленд изјави дека училиштата го следат времето и ќе објавуваат затворања од случај до случај. Бурата Брам беше именувана од ирскиот еквивалент на Метеоролошката служба, Мет Ир. Бурата Ејми се разви од ураганот Умберто, кој ја погоди континентална Европа со поплава. Беше поблага кога стигна до Велика Британија, но сепак донесе ветрови до 96 милји на час и го сруши британскиот рекорд за најнизок притисок на земјиштето во октомври.

Извор: ТАЈМС