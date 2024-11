Вака изгледа кога ќе ве проголта ајкула! Страшна глетка – ви го врти стомакот

0 SHARES Сподели Твитни

Тигреста ајкула проголтала камера на нуркач и се појавила застрашувачка снимка од внатрешноста на нејзината вилица.Нуркачот Дејв Финч бил во вода со фотографот од Тексас, Кен Кифер. Тие биле на Бахамите, а Финч случајно ја испуштил камерата. Ајкулата ја проголта камерата и така настана неверојатното видео. На мрежите се појави необично видео од внатрешноста на ајкула. Финч го објави на Инстаграм, а гледачите забележаа дека сега знаат како изгледа „кога ајкула ќе те проголта“.И навистина, додека камерата лебди во нејзиното црево, ги гледаме сенишните набори на дигестивниот тракт, внатрешноста на жабрите и ѕидовите на фаринксот. View this post on Instagram A post shared by Ken Kiefer (@ken_kiefer_underwater)Секако, камерата не беше по вкусот на тигарската ајкула, па набрзо ја исплука и продолжи да плива. Сопственикот на уредот, Дејв Финч, бил зачуден како камерата продолжила да работи и снимил неверојатна снимка од внатрешноста на цревата на ајкулата.Во рамката има и смртоносни огради, кои се поправи, во споредба со другите видови. Инаку, тигарските ајкули имаат примарни и секундарни заби, поради што полесно се препознаваат, пишува Daily Mail.

