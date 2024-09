Велат дека ги има најубавите природни гради во Холивуд, а сега ја однесе конкуренцијата 

0 SHARES Сподели Твитни

…Во креација која го бакнува телото.Најбараната млада актерка Сидни Свини присуствуваше на вечерната забава „Armani Beauty“ која се одржува во рамки на 81. Филмски фестивал во Венеција. View this post on Instagram A post shared by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)Заштитните лица на брендот „Armani Beauty“, вклучувајќи ја и актерката Кејт Бланшет , глобалната амбасадорка на брендот, прошетаа на црвениот тепих во облека од познатата модна куќа. Меѓу нив најмногу се истакна моментално најпопуларната актерка Сидни Свини.За оваа специјална пригода таа облече цветен фустан од тантела со црн сатенски воз.Целото издание го комплетираше со едноставна шминка и елегантни додатоци.

