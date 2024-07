Велат дека има тело на божица и е најубавата жена на Балканот: Откри како го прави тоа и која е тајната

0 SHARES Сподели Твитни

Многумина се прашуваат која е тајната на изгледот на најубавата жена на Балканот, а нејзините трикови се многу едноставни.Велат дека најубавата Балканка пред пластичните операции изгледала сосема поинаку. Сепак, ретко кој може да одолее на убавината и шармот на познатата романска манекенка Мадалина Генеа, а често ја нарекуваат и една од најубавите Балканки.Сепак, таа како и секоја жена имаше проблем со вишокот килограми кои најмногу се „лепат“ на колковите, стомакот и бутовите. Штом накачи некој килограм плус, Генеа почнува да ја практикува популарната диета – автофагија. View this post on Instagram A post shared by Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea)– Не сум доктор, па не можам да препорачам, но можам да кажам што ми помогна. Често практикувам интермитентен пост и ми делува како чистење. Го пробав, ми се допадна и сега често го правам кога треба – изјави Генеа за CanCan.Нејзиниот режим за слабеење е особено ефикасен пред летото, бидејќи тоа е еден од најбрзите начини да го доведете вашето тело до совршенство на плажа.– Постојат неколку опции. Еден од нив: 6/18, т.е. јадам шест часа, постот 18 часа и не е тешко да се издржи. Потоа 5/2, односно имам пет дена во неделата кога јадам нормално и два дена кога не јадам речиси ништо и се наизменично – додаде таа.Она што исто така ја прави Мадалена привлечна и жешка е нејзиниот став. Секогаш оди со исправен ‘рбет и така седи. На овој начин телото изгледа позатегнато и визуелно послабо.Мадалина е и горда мајка на девојче кое го доби од врската со романскиот бизнисмен Метев Стратан, а по породувањето успеа да ја доведе својата фигура до совршенство.

Пронајдете не на следниве мрежи: