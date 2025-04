Велигденски концерт на Македонската филхармонија со изведба на „Голема миса“ од Моцарт

0 SHARES Сподели Твитни

Македонската филхармонија приреди велигденски концерт со наслов „Per Aspera ad Astra“ („Низ трње до ѕвездите“), пред преполна сала. За првпат беше изведена „Големата миса“ во це-мол од Волфганг Амадеус Моцарт, под водство на индонезиската диригентка Ребека Тонг. Солистички настапија Милена Арсовска и Гонца Богоромова Краповски како сопранистки, тенорот Благој Нацоски, басот Игор Дурловски и хорот „Едикт“ од Ниш.

Маестра Ребека Тонг, постојан диригент на Симфонискиот оркестар во Џакарта и уметнички директор на Ансамблот за современа музика во истиот град, се истакнала со работа како асистент во Филхармонискиот оркестар на Би-би-си и со Кралскиот филхармониски оркестар на Ливерпул. Нејзините ангажмани ја водат и до Оркестарот на Париз и Францускиот оркестар на Националната опера, кои ги дебитирала во сезоната 2020/21. Наградата „Таки“ ѝ овозможи блиска соработка со диригентката Марин Алсап, а нејзиниот репертоар вклучува симфониска, оперска и камерна музика. Завршила магистерски студии во диригирање во Музичкиот конзерваториум во Синсинати.

Гонца Богоромова Краповски се истакнува во македонската и меѓународната музичка сцена како една од најзначајните вокални уметници. Нејзиниот репертоар опфаќа различни музички периоди, од барокот до современата музика, а позната е по нејзиниот софистициран стил и вокална техника. Кога не настапува со Македонската филхармонија, ја среќаваме на сцените од Минхен до Пловдив и на престижни македонски фестивали.

Милена Арсовска ја започна својата кариера на млада возраст и се разви како една од водечките македонски сопранистки. Со образованието стекнато во Скопје и Виена, таа го освои светот со успешни настапи на големи симфонии и оперски премиери. Арсовска настапи во Вурцбург и Палермо, а нејзината кариера потврдува дека е еден од најзначајните современи вокални изведувачи од Македонија.

Благој Нацоски, со свои поетични и одлично изведени претстави, е македонскиот глас познат низ светот. Од Римската опера до театарските сцени во Милано, Њујорк, Токио и многу други градови, Нацоски успеа да освојува публика со неговите уникатни изведби и префинет стил.

Игор Дурловски, магистер по музика, преку настапи во Македонската опера стекна меѓународно признание. Дебитирајќи во улоги низ Европа и светот, од Виена до Кина, неговата кариера покрива широк спектар на оперски улоги и интернационални награди.

