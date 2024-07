Верверичката го победи волкот! Хит видео: Ѕверот веруваше дека дошол до лесно залак, но верверицата одби да се предаде (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Младиот волк на потешкиот начин научи дека фаќањето верверички не е лесна работа!Камера за следење на волци, поставена во шума во Минесота, го снимила моментот кога предаторот фатил верверица. Волкот веројатно поверувал дека тоа е лесен залак, но ситуацијата брзо добила неочекуван пресврт.– Малиот волк дозна дека каснувањето од верверица за носот не е толку добро – вели организацијата Voyageurs Wolf Project на својата сметка на социјалната мрежа X.На видеото можете да видите како волкот се обидува да ја касне верверицата која неколку пати возвраќа со иста мерка! Јасно се гледа болната гримаса на волкот откако верверицата двапати го касна за носот.

This wolf pup learned that squirrel bites on the nose don’t feel so good… pic.twitter.com/AAgOvbhQSX— Voyageurs Wolf Project (@VoyaWolfProject) July 8, 2024

Видеото стана хит на социјалните мрежи!– Мал, но моќен – вели еден корисник.– Искусните ловци прво го гризат вратот или опашката и го фрлаат својот плен наоколу за да доживеат потрес на мозокот – додал друг корисник.Сè уште не е познато како завршила тепачката.Волците мутант кои талкаат по пустошите на Чернобил развија нова суперсила која може да има импликации за спасување на луѓето.

