Видеото од детството на Трамп стана хит на социјалните мрежи: Сите забележаа еден детал

Видеото на Барон Трамп, синот на Меланија и Доналд Трамп, стана вирално на TikTok.Станува збор за видео кое е направено кога Барон бил мал, а луѓето на споменатата социјална мрежа постојано се снимаат како го имитираат.„Ми се допаѓаат моите голи“, вели Барон на почетокот на оригиналното видео, со словенски акцент. @dr.tomassian I like my suitcase! #barontrump #dermatologist @Dermatologist | Dr. Mina ♬ original sound – Daily Mail Ситуацијата се одвива во канцеларијата каде што се и Трамп и Меланија, а таа потоа му кажува дека мора да оди на училиште.„Мора да одам сега?“ прашува Барон.Доналд Трамп потоа му вели дека мора да вежба читање, пишување и аритметика и дека мора да ги има сите А, како и да избегнува алкохол, дрога и тетоважи.Луѓето забележаа една работаПоради необичниот акцент на Барон Трамп кога бил мал, луѓето заклучиле дека Меланија постојано била со нејзиниот син додека растел, па затоа и испраќаат низа пофалби на TikTok.Видеото стана виралноПоради некоја причина ова видео сега стана вирално, а луѓето се снимаа со гласот на Барон последните неколку дена. @annaaedwardss11 Is this stuck in anyone elses head 24/7? 🤣💃🎶🧳 #ilikemysootcase #trending #ilikemysuitcase #barrontrump #Meme #MemeCut ♬ My Sootcase but it is playing at the club – schmoyoho Тие дури и ги снимаат своите миленици и прават различни ремикси. @morningoatie I can’t stop watching these #barrontrump #ilikemysuitcase #goldenretriever #dogsoftiktok #fyp ♬ original sound – Daily Mail

