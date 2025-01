ВИДЕОТО СЕ ШИРИ НИЗ МРЕЖИТЕ: Џастин Тимберлејк испровоциран од обожавателите кои го повикаа да се трка: „Бегајте одовде деца“ (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

На социјалните мрежи се шири видео на кое Џастин Тимберлејк се расправа со своите обожаватели. Го поканија на тркачки автомобили.На видеото можете да видите како фановите почнале да врескаат: “Тоа е Џастин Тимберлејк! Брат, спушти го прозорецот!”. Кога застанале на семафорот, музичарот го спуштил прозорецот и ги прашал што сакаат. Тие му рекоа дека сакаат да се тркаат, на што тој одговори: „Сакаш нешто? Бегај одовде, вие деца“.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Justin Timberlake is under backlash after this footage of him ‘being rude’ to a fan that asked to race him surfaced. Timberlake appeared to be annoyed at the time of the recording leaving fans to criticize Timberlake’s approach. pic.twitter.com/GtP2TYrs9f— Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 12, 2025

Некои корисници на социјалните мрежи изјавија дека Тимберлејк постапил добро, додека други го критикуваа дека е дрзок.„Го испровоцираа. Мислам дека не беше нецивилизиран, туку само изнервиран“, „Сосема очекувана реакција“, „Можеби беа агресивни, но требаше да внимава на тонот“, „Овој човек отсекогаш бил дрзок“ , некои се од коментарите на Ксу.Ова не е прв пат Тимберлејк да се најде под лупа на јавноста. Во септември 2024 година, тој се изјасни за виновен за возење во пијана состојба откако беше уапсен во Њујорк во јуни истата година.



